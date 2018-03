Capo servizi segreti siriani a Roma/ Le Monde: "Ali Mamlouk in Italia a gennaio, violati atti UE"

Capo servizi segreti siriani a Roma, Le Monde lancia la bomba: Ali Mamlouk in Italia a gennaio, violati gli atti legislativi dell'Unione Europea contro il regime

Bashar Al Assad (Wikipedia)

Capo dei servizi segreti siriani a Roma lo scorso gennaio: questo è quanto afferma il quotidiano transalpino Le Monde. Una notizia che scuote il panorama europeo, con Ali Mamlouk che si sarebbe recato a Roma per incontrare il direttore dell’Aise (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica) Alberto Manenti. Il giornale transalpino sottolinea che il capo dei servizi segreti siriani è venuto nella Capitale su invito dell’Aise. Una ulteriore conferma rispetto a quanto scritto da Al-Akhbar, quotidiano del Libano a febbraio: Le Monde cita tre fonti molto informate sugli affari siriani, definendo l’iniziativa una “violazione degli atti legislativi dell’Unione Europea contro il regime” riporta Rai News. Ali Mamlouk sarebbe giunto nella Capitale italiana con un jet privato, messo a disposizione della stesse autorità italiane. Una vicenda che avrà ripercussioni nei prossimi giorni, con l’accuse nei confronti di Ali Mamlouk ben chiara: violazione degli atti legislativi dell’Unione Europea contro il regime di Bashar Al Assad.

Le Monde ha ricostruito la vicenda: Ali Mamlouk, funzionario settantaduenne, è definito come l’ambasciatore-ombra del regime di Bashar Al Assad e negli ultimi anni si è recato in Giordania, Egitto, Arabia Saudita, Iraq e Russia. L’obiettivo dei viaggi del capo dei servizi segreti siriani è politico: rompere l’isolamento del regime siriano, avviando la normalizzazione attraverso la trasformazione delle vittorie militari in vittorie diplomatiche. Nell’incontro tra Mamlouk e Manenati ha visto protagonisti i temi dell’immigrazione e della sicurezza, ma solo come pretesto per “approfondire poco a poco le relazioni della Siria con Roma in quadro più generale”, sottolinea il quotidiano transalpino. L’Italia per la Siri sarebbe un ponte verso il resto dell’Europa, ma Mamlouk non è visto di buon occhio dall’Ue, anzi: è al terzo posto nella lista nera, subito dopo Bashar Al Assad e il fratello Maher. Infine, Le Monde riporta il commento di Federica Mogherini: “non sono stata messa al corrente dei contatti”, la battuta della responsabile della diplomazia europea.

