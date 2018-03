Kim Jong-un ha incontrato Xi Jinping in Cina/ Pechino, perchè il viaggio segreto del dittatore coreano?

Kim Jong-un ha incontrato Xi Jinping in Cina: il misterioso viaggio del dittatore, che ha parlato con il presidente cinese. Ecco il perché di tale vis-a-vis avvenuto in questi giorni

Kim Jung-un ha incontrato Xi Jinping in Cina

Il dittatore nordcoreano, Kim Jong-un, è stato negli scorsi giorni in Cina. La conferma arriva dalle foto pubblicate nelle ultime ore, nonché dalle agenzia di stampa di tutto il mondo, che testimoniano appunto il viaggio nella nazione cinese, per incontrare il presidente Xi Jinping. L’incontro fra i due uomini politici è avvenuto all’inizio di questa settimana, e Kim Jong-un ha viaggiato su un apposito treno blindato. Si tratta del primo viaggio all’estero dello stesso dittatore da quando ha preso il potere sette anni fa, nel 2011. La visita non era stata pubblicizzata, per paura di attentati, ma il treno blindato era stato avvistato da numerosi testimoni, anche se non era chiaro se a bordo vi fosse il dittatore in persona, o semplicemente una delegazione della Corea del Nord. La visita è stata organizzata dal presidente Xi, e oltre a Kim vi era anche la moglie Ri Sol-ju e alcuni consiglieri.

I MOTIVI DELLA VISITA

Stando a quanto emerso, pare che nel vis-a-vis, Kim abbia spiegato al presidente cinese di essere pronto ad incontrare Donald Trump, per provare a distendere i rapporti fra le due nazioni. Inoltre, lo stesso dittatore è intenzionato a ridurre gli armamenti nucleari del proprio paese, in collaborazione con i vicini della Corea del Sud. Un incontro senza dubbio importante, visto che Kim pare sia pronto ad un passo indietro rispetto alle minacce di guerra degli ultimi mesi, e soprattutto, a voler stringere ancora di più i rapporti con la vicina Cina, l’unico suo vero alleato. Ovviamente il presidente Xi ha risposto in maniera positiva alle promesse di Kim, dopo un periodo un po’ complicato. Sono comunque molti, quelli fra gli addetti ai lavori, che hanno mostrato un po’ di scetticismo: le intenzioni di Kim sono davvero quelle di disarmare il proprio arsenale? Le ultime mosse spingono nella direzione opposta, leggasi la costruzione di un nuovo sito in Nord Corea proprio per la costruzione di armi nucleari.

© Riproduzione Riservata.