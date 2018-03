Brexit, uscita del Regno Unito dall’Unione Europea/ Manca un anno esatto, cosa succederà?

Il Regno Unito a un anno esatto dalla Brexit

Manca un anno esatto all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, quella che è chiamata Brexit. Il 29 marzo del 2019, infatti, la Gran Bretagna si staccherà ufficialmente dall’insieme di nazioni facenti parte l’UE, e sono in molti quelli che si domandano cosa accadrà davvero al popolo britannico. Il tutto ebbe inizio nel 2016, con le proteste anti-UE che sfociarono poi nel noto referendum del 23 giugno dello stesso anno, quando la premier Theresa May invocò l’articolo 50 dei Trattati, che permette ad uno stato di avviare le trattative per lasciare l’Unione. Fino ad ora la Brexit non sembra aver giovato, visto che il Pil britannico è diminuito negli ultimi anni, proprio per vie delle molte incertezze legate all’uscita dall’Unione. A livello pratico dovrebbe cambiare davvero poco per i cittadini europei che vivono nel Regno Unito, che manterranno i diritti già acquisiti.

IL CASO DELL’IRLANDA E L’ANTIEUROPEISMO

Ciò però non ha impedito a moltissimi cittadini di richiedere il passaporto britannico, o di uno degli stati dell’Unione, di modo da tutelarsi in caso di cambiamento di qualche legge. Potrebbero invece sorgere dei problemi per quanto riguarda l’Irlanda, divisa fra Eire e Irlanda del Nord. L’Unione Europea gradirebbe che l’Ulster rimanesse nel mercato unico, ma Londra ha risposto picche, temendo che le due Irlande possano riunificarsi dopo secoli. A preoccupare maggiormente l’UE, il fatto che alla Brexit possano susseguire altre uscite, soprattutto se la Gran Bretagna dovesse in qualche modo giovarne da questo svincolo. Sta infatti diffondendosi a macchia d’olio un senso di antieuropeismo, come ad esempio il caso dell’Italia, con Lega e 5 Stelle che gradirebbero staccarsi dall’Euro. Ma anche Austria e Ungheria non fanno dell’Europa una priorità, così come gran parte dei paesi dell’est.

