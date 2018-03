VENEZUELA, INCENDIO ALLA STAZIONE DI POLIZIA/ Ultime notizie, sommossa di detenuti: 68 morti

Venezuela, 68 morti in una stazione di polizia. Ultime notizie, incendio scoppiato dopo gli scontri a Valencia, nello stato del Carabobo. Nella tragedia, morte anche due donne

29 marzo 2018 - agg. 29 marzo 2018, 12.18 Davide Giancristofaro Alberti

Scontri in Venezuela: 68 morti

Sono in corso le indagini in Venezuela, per cercare di capire cosa sia successo mercoledì nella stazione di polizia di Valencia, dove sono morte 68 persone in seguito a dei feroci scontri fra le forze dell’ordine e i detenuti. A riguardo è intervenuto nelle scorse ore il Procuratore capo Tarek William Saab, che attraverso il proprio profilo Twitter ha fatto sapere: «La Procura della Repubblica sta portando avanti le indagini per chiarire immediatamente quanto accaduto in questi dolorosi eventi che hanno lasciato decine di famiglie venezuelane in lutto». I morti accertati e confermati sono 68, anche se i medici legali stanno cercando di capire se vi siano altre vittime dopo i tumulti scoppiati. Di sicuro si sa che sono morte due donne, in visita ai detenuti, che al momento dell’incendio stavano dormendo nel carcere. Humberto Prado, un attivista per i diritti dei carcerati, ha confessato che sono in pochi a sapere realmente le condizioni dei centri di detenzione del Venezuela, dove i carcerati sono spesso armati e vivono in condizioni al limite dell’umano causa l’esagerato sovraffollamento. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

68 MORTI IN VENEZUELA

68 persone hanno perso la vita nelle scorse ore in Venezuela in seguito a degli scontri avvenuti fra le forze dell’ordine e alcuni prigionieri. Il tutto è avvenuto nella stazione di polizia di Valencia, la terza città della nazione sudamericana, nonché la capitale dello stato di Carabobo. Dopo i tumulti avvenuti nella caserma, è scoppiato anche un incendio, molto probabilmente appiccato dagli stessi detenuti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stato il colpo di fucile che un carcerato ha inferto ad un poliziotto. Da lì sono iniziati gli scontri che sono quindi degenerati, provocando numerose vittime. L’associazione ong “Una ventana a la libertad" (Una finestra per la libertà), lamenta da tempo la situazione insostenibile delle carceri venezuelane, ormai giunte al collasso.

MORTE ANCHE DUE DONNE E UN POLIZIOTTO

Proprio la stessa ong ha diffuso le immagini dei violenti scontri avvenuti in queste ore a Valencia, puntando il dito contro il ministro delle prigioni, Iris Varela, ritenuta la responsabile di questa grave tragedia, per aver forse sottovalutato il problema. I tumulti sono proseguiti anche al di fuori della stazione di polizia, visto che i parenti delle vittime sono giunti sul posto in massa per richiedere informazioni, e la situazione è divenuta incandescente, con lanci di pietre da parte dei dimostranti, e lacrimogeni delle forze dell’ordine per provare a disperdere la folla. In tutto questo trambusto, c’erano anche i soccorsi, che provavano ovviamente ad entrare nella struttura per salvare e medicare i feriti coinvolti nell’incendio. Pare che i vigili del fuoco abbiano dovuto addirittura aprirsi un varco passando dai sotterranei. Fra i morti vi sarebbero anche due donne, parenti dei detenuti in visita, nonché un poliziotto.

