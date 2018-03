Broker di Pavia ucciso in Messico/ Ultime notizie, ammazzato con due colpi di pistola: “Sono un ladro”

Un altro italiano ucciso all’estero. Si tratta di Alberto Villani, 37enne residente in quel di Pavia, nella bassa Lombardia, trovato morto in Messico. Il cadavere del ragazzo, che di lavoro faceva il broker, l’intermediario finanziario, è stato trovato in un sacchetto di plastica in quel di Tlaltizaplan, una cittadina a 100 chilometri di distanza dalla capitale, Città del Messico, di circa 45 mila abitanti, situata nello stato di Morelos. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, Villani sarebbe stato ucciso con due colpi di revolver alla testa, e poi abbandonato per strada in un sacco. A darne notizia in queste ore è il quotidiano La Provincia Pavese, che aggiunge altresì che a fianco del cadavere è stato messo appositamente un cartello recante la scritta in spagnolo «Questo mi è successo per essere un ladro».

A LANCIARE L’ALLARME E’ STATA LA COMPAGNA

Gli assassini o l’assassino, hanno quindi volutamente fatto trovare il corpo dell’italiano, probabilmente per testimoniare quello che succede se non si agisce nelle regole. Difficile sapere cos’abbia fatto Alberto, probabilmente si è invischiato in un giro dove non doveva entrare, o magari ha realmente rubato qualcosa, fatto sta che gli investigatori stanno cercando di scoprire più nel dettaglio la verità. Villani viaggiava spesso in giro per il mondo, soprattutto nei paesi di lingua spagnola, anche perché lui erano nato a Valencia. A lanciare l’allarme, lo scorso 20 marzo, era stata la convivente del pavese, una donna originaria di El Salvador, che aveva appunto perso i contatti con il proprio compagno, presentando denuncia alla Questura di Pavia. Come detto in apertura, si tratta del secondo caso di italiano trovato morto all’estero nel giro di poche ore, dopo quello di ieri di Alessandro Fiori, 33enne trovato a Istanbul, in Turchia, col cranio fracassato.

