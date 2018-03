ISRAELE, SCONTRI STRISCIA DI GAZA/ Video ultime notizie, 12 palestinesi uccisi dall’esercito: 1000 feriti

Striscia di Gaza, scontri con l'esercito Israele: video, ultime notizie e manifestazioni contro esproprio della terra. 12 palestinesi uccisi, più di 1000 feriti e il caso della "bambina"

30 marzo 2018 Niccolò Magnani

Striscia di Gaza (LaPresse)

La violenza inaudita scattata oggi sulla Striscia di Gaza purtroppo non è una “novità”: oggi è l’anniversario numero 70 della “Grande Marcia del Ritorno” organizzata da Hamas a memoria del violento esproprio delle terre arabe palestinesi per poter creare lo Stato di Israele. L’organizzazione terroristica palestinese ha soffiato su venti sempre caldi nella fascia tra Israele e Gaza e la violenza inaudita dell’Esercito di Tel Aviv ha purtroppo fatto il resto: in mezzo, come sempre, civili innocenti che si ritrovano schiacciati in una guerra senza fine e con i nemici che sono da ogni parte. Il bilancio parziale è terrificante: 12 palestinesi uccisi, più di 1000 feriti e disagi lungo tutta la Striscia, come riferisce la Croce Rossa e il ministero della Sanità di Gaza. Tutto è stato esacerbato dall’uccisione questa mattina di un 27enne agricoltore entrato nella fascia di sicurezza delle forze armate israeliane e colpito a freddo dai carroarmati. L’ANP ha chiesto l’intervento della comunità internazionale, «urgente per fermare lo spargimento del sangue del nostro popolo palestinese da parte delle forze di occupazione israeliane». Di contro l’esercito israeliano ha spiegato che sono stati circa 30mila i palestinesi che manifestano da ore, spinti da Hamas, «bruciando pneumatici, lanciando bombe molotov e pietre» contro la fascia di protezione disposta da Israele.

“LA BAMBINA CONTRO I CARRI ARMATI”

«Abbiamo identificato alcuni terroristi che cercano di condurre attacchi, camuffandosi da manifestanti», ha detto all’Afp il generale israeliano Eyal Zamir, rispondendo alle accuse di violenza esercitata dai soldati di Tel Aviv contro i manifestanti. Il ministro della Difesa israeliano, Avigdor Liberman, ha scritto sui social un appello a tutta la popolazione araba: «Chi si avvicina oggi al confine si mette in pericolo. Invito a procedere con la propria vita senza farsi coinvolgere in provocazioni». Nel pomeriggio infatti una scena purtroppo “classica” è avvenuta al centro della Striscia di Gaza, confermate da entrambe le sponde in contesa (ovviamente spiegando in maniera completamente diversa). Una bambina si sarebbe avvicinata alla Striscia in direzione dei soldati nel pieno degli scontri tra i cecchini e la popolazione che manifesta contro l’esproprio della terra di 70 anni fa (e contro le condizioni attuali indigenti). «Una bambina palestinese di sette anni è stata mandata da Hamas verso la barriera del confine, di fronte ai soldati israeliani», scrive una nota dell’esercito israeliano, mentre i palestinesi accusano i nemici di aver rischiato di linciare una povera e innocente bambina (in realtà lanciata apposta da Hamas come “provocazione” atta a muovere ancora di più la folla davanti ad un eventuale morte drammatica). La scena si ripete purtroppo così da anni e anni, con responsabilità e ignominie da entrambe le sponde: «Le forze dell'Idf si sono immediatamente rese conto che si trattava di una bambina e si sono assicurate che fosse riportata al sicuro dai familiari», conclude il comunicato delle forze israeliane.

