Coca Cola alcolica/ La sperimentazione parte in Giappone, quando in Italia?

Coca Cola alcolica, la sperimentazione della bibita gassata con alcol parte in Giappone. Grande attesa per l'Italia che spera prima o poi di averla nei suoi supermercati.

07 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Coca Cola alcolica

La Coca Cola prova una svolta sul mercato che potrebbe davvero segnare tutto il mondo. Infatti l'azienda sembra pronta a mettere sul mercato, in via sperimentale in Giappone, una versione della sua bevanda però alcolica. Infatti alla bibita gassata sarà aggiunto alcol distillato di Sochu, con degli aromi che dovrebbero essere leggermente differenti dalla Coca Cola tradizionale. Il Financial Times ha svelato la notizia con il Giappone che è già invaso da bibite di questo tipo. Non è la prima volta che la Coca Cola si lancia sul mercato orientale con bevande innovative che però in Italia non sono mai arrivate come quella al tè verde Ayataka. In Italia però si spera che la versione alcolica della Coca Cola possa arrivare anche in Italia dove sicuramente avrebbe un mercato molto attento. Staremo a vedere quale sarà la decisione dell'azienda in merito.

LA STORIA DEL MARCHIO

L'anno di creazione della Coca Cola è il 1886, bastano poi pochi anni però per diventare famosa in tutto il mondo. L'idea si deve a un farmacista di nome John Stith Pemberton che inizialmente la presenta come utile rimedio per la stanchezza e in generale per il mal di testa. Inizialmente si chiamava ''Pemberton's French Wine Cola'' e come si capisce dal nome era una bevanda con presenza di alcol, che presto fu sostituito dalle noci di cola una pianta tropicale. Negli anni la Coca Cola è diventata famosissima anche per motivi di marketing, con scelte legate alla pubblicità che hanno portato la bibita rossa a centrare sempre il cerchio raggiungendo un pubblico sempre più vasto. Negli anni sono sorte diverse bibite che hanno provato ad emularla, senza riuscire mai a raggiungere però il livello di fama della Coca Cola. L'unica casa che è riuscita ad avvicinarsi è quella che ha lanciato sul mercato il competitor Pepsi.

© Riproduzione Riservata.