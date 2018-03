PORNOSTAR FA CAUSA A TRUMP/ Chi è Stormy Daniels: “accordo per silenzio è nullo”

Pornostar fa causa a Trump: chi è Stormy Daniels e cosa è successo con il Presidente degli Stati Uniti? L'avvocato della donna, Michael Avenatti, mette online la querela scaricabile.

07 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Pornostar fa causa a Trump - La Presse

Cosa è successo tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'attrice a luci rosse Stormy Daniels? Perché questa ha deciso disporgli causa. Già a gennaio il Wall Street Journal aveva anticipato come la donna fosse rimasta in silenzio su di un incontro con il Presidente nel 2006 in cambio di una somma cospicua di denaro. La donna ora ha fatto causa sottolineando che l'accordo per rimanere in silenzio non fosse valido perché mancava la firma proprio dell'uomo. L'avvocato della donna, Michael Avenatti, ha confermato la decisione di ricorrere alla legge come aveva già anticipato Nbc. Addirittura il legale ha deciso di mettere a disposizione su Dropbox, completamente scaricabile, la denuncia a Donald Trump. Dalla Casa Bianca intanto arrivano notizie che queste storie siano in realtà vecchie, riciclate e già in passato smentite.

CHI È STORMY DANIELS?

Stormy Daniels è nata a Baton Rouge il 17 marzo del 1979. Nel 2000 ha iniziato la sua carriera da attrice per adulti, riscuotendo subito grandissimo successo. In venti anni davanti la macchina da presa ha recitato in ben 152 film a luci rosse. Appena 4 anni dopo il suo debutto ha iniziato a lavorare anche dietro la macchina da presa come regista, dirigendo fino ad oggi 44 film dello stesso genere. L'attrice viene notata per la classica bellezza statunitense, molto formosa e biondissima con uno splendido viso. Dalle interviste che si trovano in rete inoltre si è dimostrata personaggio genuino e sempre disposta a dire la sua anche di fronte a un lavoro che imbarazza molte colleghe che decidono per questo di rimanere lontane dai riflettori al di fuori dei film dove lavorano. Negli Stati Uniti è considerata una delle attrici per adulti più famose degli ultimi venti anni, ma anche in Italia è conosciuta.

