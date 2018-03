Lettera di Kim Jong-Un a Donald Trump, "incontriamoci"/ Corea del Nord e USA: "a breve annuncio importante"

Kim Jong-Un a Donald Trump, "incontriamoci": segnali di disgelo tra Corea del Nord e Stati Uniti d'America? Il presidente americano: "a breve annuncio importante"

Kim Jong-Un (LaPresse)

Kim Jong-Un a Donald Trump, “incontriamoci”: importanti segnali di disgelo tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti d’America dopo le frecciatine e le minacce reciproche degli ultimi mesi. Due giorni fa c’è stato un summit tra una delegazione nordcoreana e i rappresentanti della Corea del Sud, con Kim Jong-Un che ha espresso il desiderio di scrivere una nuova storia di riunificazione nazionale. E dalla presidenza sudcoreana arrivano importanti aggiornamenti che travalicano i confini asiatici, con la Corea del Nord pronta a un dialogo diretto con gli USA, offrendo la moratoria delle sue attività sul nucleare e i missili per l’intero periodo dei colloqui. Chung Eui-yong, consigliere sulla sicurezza sudcoreano, ha annunciato: “La parte nordcoreana ha chiaramente affermato il suo impegno alla denuclearizzazione della penisola dicendo che non ci sarebbe alcuna ragione per possedere armi atomiche se la sicurezza del regime fosse garantita e la minaccia militare contro il Nord fosse rimossa”, riporta Il Fatto Quotidiano.

KIM JONG-UN A DONALD TRUMP, "INCONTRIAMOCI"

E c’è grande attesa: Donald Trump ha annunciato che la Corea del Sud effettuerà un importante annuncio alle ore 19.00 americane (1.00 italiane). Il presidente USA non è andato oltre, non specificando il tema, ma il South China Morning Post ha pubblicato il pensiero di un diplomatico sudcoreano, secondo il quale Kim Jong-Un starebbe valutando l’ipotesi di inviare a Washington la sorella im Yo-jong. Un primo contatto, dunque, tra Corea del Nord e Stati Uniti d’America per discutere la denuclearizzazione della penisola coreana. E secondo Fox, che cita alcune fonti dell’amministrazione americana, il leader nordcoreano Kim Jong-Un avrebbe invitato il presidente Donald Trump a un faccia a faccia. Lo stesso tycoon aveva ricevuto una lettera dal dittatore del regime della Nord Corea, con la missiva consegnata al numero uno statunitense a mano da parte dei rappresentanti della Corea del Sud. Attesi dunque aggiornamenti nelle prossime ore: dalla possibile terza guerra mondiale alla pace, segnali distensivi da ambo le parti...

© Riproduzione Riservata.