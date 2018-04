Laura Ingraham, giornalista Fox, deride sopravvissuto di Parkland/ Sospensione e boicottaggio sponsor

Laura Ingraham, conduttrice Fox

Laura Ingraham, giornalista e conduttrice di Fox, è finita nell’occhio del ciclone in queste ultime ore. La bionda di simpatie repubblicane, è stata attaccata da diverse parti per il tweet scritto nei confronti di David Hogg, studente di 17 anni sopravvissuto alla recente sparatoria di Parkland, in Florida, dove hanno perso la vita 17 ragazzi. L’anchor woman di cui sopra, che conduce un talk show in seconda serata dal titolo The Ingraham Angle ha parlato così di David: «La sua domanda d’ammissione è stata respinta da quattro college e David Hogg se ne è lamentato. Ma il risultato era totalmente prevedibile vista la media del ragazzo». David è un attivista che si sta battendo fortemente contro l’utilizzo delle armi negli Stati Uniti, cosa che invece i repubblicani, soprattutto i seguaci di Trump, obiettano. Molti gli attacchi dopo il tweet, al punto che la stessa Ingraham ha deciso di autosospendersi per una settimana.

“SCUSE TARDIVE”

Pare che l’azienda abbia optato per questa “punizione”, anche se ufficialmente sarebbe stata la conduttrice a decidere per la pausa obbligata. «Nello spirito della settimana di Pasqua voglio chiedere scusa per qualsiasi tweet che possa aver ferito lui o un altro dei coraggiosi sopravvissuti di Parkland», aveva scritto Laura subito dopo la bufera, ricordando che il suo talk show è stato il primo «a dare la parola a David subito dopo l'orribile sparatoria, sottolineando quanto il ragazzo fosse 'composto' nonostante la tragedia». Scuse ben accette ma non accolte, soprattutto dal diretto interessato, che dopo aver chiesto agli sponsor di boicottare la Fox (richiesta poi sottoscritta da moltissimi altri ragazzi), ha replicato così: «Chiedere scusa solo per salvare gli sponsor non basta. Serve un'autocritica su come lei e la sua rete avete trattato me e i miei amici in questa lotta».

