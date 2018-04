Gaza, cecchino israeliano spara a bambino palestinese/ Video shock, l’esultanza dei commilitoni: “Wow”

Gaza, cecchino israeliano spara a bambino palestinese, video shock, l’esultanza dei commilitoni: “Wow”. Il filmato è stato diffuso in queste ore, con immagini davvero scioccanti

Il video shock del cecchino israeliano

Un video alquanto scioccante è stato diffuso in queste ore sul web. Come si vede sull’edizione online del quotidiano LaRepubblica, un cecchino israeliano ha sparato ad un bambino palestinese, ferendolo alla gamba. Nel filmato, che potete trovare qui ma che ovviamente sconsigliamo alle persone più sensibili, si sente anche l’audio di quanto accade. Il cecchino israeliano, presente sulla Striscia di Gaza, che parla con un suo commilitone, o forse, con il comandante. Quest’ultimo gli chiede: «Hai un proiettile in canna?», poi ancora, incalzante, «Ce l’hai? Su di lui?», riferendosi al bimbo palestinese che cammina senza alcuna protezione e soprattutto, disarmato, nella famosa Striscia. A quel punto il cecchino replica, «Aspetta, non posso sparare, c’è il filo spinato».

I FESTEGGIAMENTI PER IL “COLPO”

Il filmato, ripreso dal mirino telescopico del fucile con un’apposita telecamera, prosegue, con altre parole, si sente «Moni vieni qua, vieni qua, vieni qua», e ancora «C’è un bambino piccolo, si piega sempre mentre lo seguo, come fa?», quindi a quel punto il cecchino riesce finalmente a prendere la mura «Non il rosa, sono sul blu, ce l’ho», e fa fuoco. Un colpo che ha fatto esaltare i commilitoni del soldato israeliano che hanno infatti gridato per la precisione, festeggiando, «Wow che video, sì!». Quindi gli domandano se ha ripreso lo sparo, e il militare afferma «Certo che ho filmato, che video, una leggenda», tutto soddisfatto. Un video davvero inquietante, scene di guerra che sarebbe meglio non vedere mai. L’esercito ha confermato l’autenticità del video ed ha aperto un’inchiesta.

© Riproduzione Riservata.