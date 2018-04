Siria, Trump: guerra ad Assad/ “Mosca coinvolta in attacco chimico Duma”: Putin “bozza Onu inaccettabile”

Trump prepara la guerra in Siria: Usa, "Mosca coinvolta in attacco chimico Duma e atrocità di Assad". La replica di Putin, "inaccettabile la bozza Onu-Usa su armi chimiche". Gli scenari

10 aprile 2018 Niccolò Magnani

Guerra in Siria (LaPresse)

Secondo gli Usa non vi sono dubbi, l’attacco avvenuto due giorni fa a Duma (100 morti, più di 800 feriti) è stato ordinato da Assad e sono state utilizzate armi chimiche contro la popolazione di civili “protetta” dai ribelli di Jaish al-Islam. Non solo, secondo il presidente della Casa Bianca «l’attacco era stato preparato da tempo e gli Usa stanno prendendo una decisione sul da farsi a proposito dell’orribile attacco». Quanto emerso ieri sera nell’imprevedibile comunicato di Trump coinvolge anche altri Paesi occidentali, sicuramente la Francia e forse anche altri all’interno dell’Onu: sono ore decisive visto che Trump ha fissato il limite di tempo disponibile «Prenderemo una decisione nelle prossime 24 o 48 ore. Forse entro la fine della giornata di oggi. Ma non possiamo consentire atrocità come questa. Stiamo parlando dell’umanità, non possiamo permetterle». Il progetto di Trump è abbastanza chiaro da mesi: fermare Assad, “regime-change” e frenata delle ambizioni di Russia e Iran nel futuro del martoriato Paese siriano ridotto macerie dopo 7 ignobili anni di guerra (con l’Occidente e l’Onu fermi e indifferenti in maniera assolutamente colpevole, ndr).

LA REPLICA DELLA RUSSIA

L’Onu ancora non ha preso una decisione sul da farsi, se non una possibile indagine sulle armi chimiche che sarebbero state usate dal regime di Assad contro i civili di Duma: nel frattempo la Russia ha rifiutato la nuova proposta degli Usa in commissione di sicurezza per una indagine indipendente per identificare i responsabili degli attacchi con armi chimiche in Siria. «La bozza di risoluzione presentata dall’Onu contiene alcuni elementi inaccettabili che la peggiorano rispetto alla precedente proposta degli Stati Uniti», spiega l’ambasciatore russo presso le Nazioni Unite Vassily Nebenzia. La Russia in questi anni si è assicurata agli occhi dell’Occidente il ruolo della garante per la dismissione di armi di distruzione di massa in terra siriana ma secondo Trump il rapporto a stretto giro tra Putin e Assad non ha permesso fino in fondo il raggiungimento dell’obiettivo, «e ora vanno fermati, Mosca è coinvolta nelle atrocità avvenute in Siria». L’Onu sembra comunque orientata a non appoggiare una missione militare nel Medio Oriente, ma al momento non ha carte immediate da giocare per poter fermare Trump; per di più, come rivela l’inviato di guerra oggi sul nostro quotidiano - Gian Micalessin - non è affatto detto che l’utilizzo di armi chimiche sia dipeso dal governo pur dittatoriale di Bashar al-Assad. «Ho visto con i miei occhi nella parte liberata di Ghouta laboratori chimici usati dai ribelli ed è ben strano che dopo aver quasi vinto una battaglia durata due mesi con l'uso di armi convenzionali, Assad decida ora di usare quelle chimiche. Non ha senso dal punto di vista militare», spiega Micalessin in esclusiva al Sussidiario.net (qui l’intervista integrale).

