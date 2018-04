Algeria, aereo militare precipitato/ Video, ultime notizie: a bordo 200 soldati, “nessun sopravvissuto”

Si è schiantato a terra in Algeria poco dopo il decollo un aereo che trasportava soldati, secondo le prime notizie i morti potrebbero essere almeno duecento

11 aprile 2018 Paolo Vites

Una strage, anche se i numeri esatti al momento non sono ancora precisi. Si parla della morte di duecento soldati, in altre notizie di oltre cento morti, nello schianto di un aereo in Algeria che trasportava truppe dell'esercito del paese nordafricano. E' successo in fase di decollo nelle vicinanze dell'autostrada che collega le città di Boufarik a Blida, non molto lontano dalla capitale Algeri. Si tratta di un velivolo prodotto dall'azienda russa Ilyushin: le prime informazioni che filtrano non danno speranze di possibili sopravvissuti sull'aereo militare che pare fosse appena partito dall'aeroporto della capitale algerina dopo le consuete fasi di decollo andate a buon fine.

A BORDO ANCHE MEMBRI DI UN MOVIMENTO POLITICO

Secondo fonti di una emittente televisiva locale, la Ennahar, a bordo del velivolo ci sarebbero stati anche 26 appartenenti al movimento politico Fronte Polisario, un gruppo marocchino che per anni ha lottato per l'indipendenza del Sahara occidentale inizialmente appoggiato dall'Algeria e poi abbandonato. La loro presenza a bordo dell'aereo potrebbe far pensare a un attentato con moventi politici, ma al momento naturalmente le cause dell'incidente sono ancora sconosciute. Il volo sarebbe stato diretto nel sud dell'Algeria dove si trova il più importante campo di rifugiati appartenenti al Fronte Polisario. Sul posto centinaia di uomini della protezione civile e 14 ambulanze. Si tratterebbe del più grave incidente aereo della storia dell'Algeria.





