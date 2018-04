CECCHINO ISRAELIANO SPARA A PALESTINESE/ Quel silenzio che cancella l'umanità del "nemico"

Un militare israeliano spara da lunga distanza a un palestinese sul confine di Gaza. Qualcuno filma, i commilitoni esultano. Il video suscita lo sdegno mondiale. FILIPPO LANDI

11 aprile 2018 Filippo Landi

Un fermo immagine del video (Foto da Repubblica.it)

Il video girato sul confine di Gaza ora giunto anche sui nostri pc, ipad e telefonini qualcosa da insegnare lo ha. Innanzitutto (ci comunica l'esercito israeliano) è stato girato non ieri, non l'altro ieri, ma invece lo scorso 22 dicembre. Si potrebbe commentare: un giorno di ordinaria paura e violenza sul confine di Gaza. Le decine di morti e le migliaia di feriti palestinesi dei giorni scorsi hanno attirato su Gaza l'attenzione spesso distratta di noi che viviamo a Milano o in qualche altra città europea. La data di questo video, che mostra il tiro al bersaglio di un soldato israeliano su un manifestante palestinese senza armi, ci ricorda che il dramma a Gaza come anche in Cisgiordania è pane di tutti i giorni. Anche perché i terreni a ridosso del confine tra la Striscia di Gaza ed Israele, soprattutto al sud, sono zolle preziose per i palestinesi dove coltivavano il prezzemolo. Sì, proprio il prezzemolo. Per l'esercito israeliano anche quelle zolle, come tutto ciò che è dentro trecento metri, talvolta di più dal confine, in terreno palestinese, è zona vietata. Per fronteggiare più facilmente, si aggiunge, eventuali infiltrazioni terroristiche.

Un secondo insegnamento viene dal ferimento ad una gamba e non dall'uccisione del palestinese, ripreso nel video. Se il militare israeliano lo avesse colpito alla testa e lo avesse ucciso non gli sarebbero mancati, purtroppo, i complimenti dei suoi colleghi e dei suoi comandanti. E' stata invece una sua scelta. Pochi giorni fa, viene da chiedersi, quali ordini hanno ricevuto i militari, i "cecchini" come sono stati definiti, dispiegati sul confine? Perché oggi contiamo decine di morti e migliaia di feriti? L'ordine era anche quello di impartire una "severa" lezione ai dimostranti palestinesi?

Infine, una considerazione sulle affermazioni del ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman: "il cecchino dovrebbe ricevere una medaglia, e chi ha filmato dovrebbe essere retrocesso". Il militare che ha ripreso forse voleva esaltare i suoi commilitoni e la "stupidità" dei nemici. Ci sono però anche altri ex militari israeliani, che si sono riuniti in un’associazione che si chiama Breaking the Silence. Attraverso testimonianze personali, scritti e video raccontano quello che di assurdo vengono costretti a compiere contro i palestinesi, "i nemici". E' proprio il silenzio, essi dicono, che rende possibile cancellare l'umanità del "nemico" e anche l'umanità di chi è inviato a combatterli.

