Facebook, Zuckerberg al Congresso Usa/ Il CEO all'audizione al Senato: "Più regole per tutelare utenza"

Facebook, Mark Zuckerberg (LaPresse)

Facebook, Zuckerberg al Congresso Usa: è durata cinque ore l’audizione dell’amministratore delegato del più popolare social network al mondo al Senato americano. Iniziata alle 14.30 ora locale, si è conclusa alle 19.30: Mark Zuckerberg è stato sottoposto a una serie di domande, accuse e critiche sull’ormai famoso scandalo dati, con la violazione della privacy degli utenti e la manipolazione delle fake news a scopi politico-elettorali. I senatori del Congresso americano hanno sottolineato a più riprese la necessità di introdurre nuove normative e supervisioni, con Zuckerberg che, dopo aver ribadito le sue scuse, ha commentato: “Non è sufficiente costruire nuovi strumenti: dobbiamo assicurarci che vengano utilizzati per fini giusti. Ciò significa che dobbiamo avere un atteggiamento più attivo nel pattugliare il nostro ecosistema”. E non ha esclusa l’introduzione di nuove norme: “Non sono contrario a normative giuste: il dibattivo deve essere fatto su quali regole servano, non tra posizioni pro o contro regole”.

FACEBOOK, ZUCKERBERG AL CONGRESSO USA

Dopo l’iniziale tensione, Mark Zuckerberg con il passare delle ore si è mostrato più a suo agio di fronte alle domande dei senatori americani, anche se non sempre ha soddisfatto le richieste. tra “le farò sapere” e inesattezze, è riuscito a divincolarsi sotto ‘il fuoco’ del Congresso. Una sorta di lungo interrogatorio in cui, come sottolinea Il Sole 24 Ore, l’impianto accusatorio è sembrato troppo debole per mettere in crisi la galassia Facebook. Il fulcro è legato alla gestione della privacy, senza però andare a toccare un punto molto delicato come la trasparenza dell’algoritmo di Facebook. Un altro tema molto importante è legato all’irreversibilità dei dati, con il CEO Zuckerberg che ha latitato di fronte alla domanda: “Per quanto tempo Facebook mantiene i tuoi dati dopo aver eliminato l’account”. L’amministratore delegato del social network ha commentato: “So che cerchiamo di eliminarli il più rapidamente possibile”, il che non sempre basta…

