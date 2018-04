Siria, Trump e Russia pronti alla guerra/ “Probabile attacco militare”: allarme Eurocontrol per linee aeree

Guerra in Siria, Trump e la Russia si scontrano sulle armi chimiche dell'attacco di Duma: Onu inerme, Eurocontrol lancia allarme su voli in MO, "probabile attacco militare"

11 aprile 2018 Niccolò Magnani

Guerra in Siria (LaPresse)

Un governo americano, un Paese tra le macerie dopo anni di guerra civile, presunte armi chimiche di distruzione di massa e possibile (ormai probabile) scontro tra Usa e Russia con l’assenza consueta e irritante dell’Onu. No beh, calmi, non state leggendo un articolo del 2001, siete nell’anno corrente e non avete sbagliato: la Siria è il nuovo Iraq e non è uno slogan pubblicitario o un simpatico giochino social. È la cruda realtà di una situazione che in molti aspetti ricorda quella guerra iniziata da Bush contro il “cattivone” Saddam (divenuto tale dopo anni di sostegno, fino a che era comodo) in Iraq nel 2001; oggi è Assad, la Siria e in più c’è una Russia molto più potente di allora e in grado di rispondere colpo su colpo ad un eventuale attacco militare degli Stati Uniti di Donald Trump. Ieri notte lo scontro definitivo si è tenuto a livello diplomatico in Consiglio Onu dove i veti incrociati di Usa e Russia hanno di fatto interrotto qualsiasi risoluzione in merito delle Nazioni Uniti per provare a fermare la folle corsa ai raid che si sta preparando nel Medio Oriente. «Donald Trump e Theresa May hanno condannato il feroce disprezzo del presidente siriano Assad per la vita umana e hanno concordato di non consentire che continui l'uso di armi chimiche», hanno fatto sapere ieri dalla Casa Bianca dopo lo scontro in Onu contro il rappresentante di Putin. Assieme alla Francia di un Macron improvvisamente guerrafondaio, il terzetto alleato è pronto a scaricare bombe su Damasco: il motivo lo sanno tutti, è quell’attacco chimico avvenuto a Duma e attribuito ad Assad. Il problema è che nessuno si è preoccupato di verificarlo realmente, con alcuni inviati di guerra che in queste ore stanno raccontando un’altra storia da quella “voluta” e “accettata” dall’opinione pubblica (ecco qui quanto Gian Micalessin ci ha raccontato qualche giorno fa sul Sussidiario, una delle poche “penne libere” italiane in Siria, ndr).

L’ALLARME DI EUROCONTROL

«La Russia ha scelto ancora una volta il regime di Assad invece dell'unità del Consiglio di Sicurezza, e ha distrutto la credibilità dell'organo Onu» ha detto l'ambasciatrice americana al Palazzo di Vetro, Nikki Haley dopo che la Russia ha impedito una risoluzione sulle armi chimiche siriane. Trump, Macron e May (in maniera “tiepida”, come al suo solito) hanno deciso che Assad ora non serve più e che bisogna punirlo per aver ucciso persone innocenti con armi chimiche indegne. Ma al momento prove non ce ne sono che sia stato realmente il governo siriano a voler usare il cloro nelle bombe e non piuttosto i laboratori dei “ribelli” (tra cui troviamo islamisti ex Isis coperti da Ong anti-Assad) di cui lo stesso Micalessin e altri inviati di guerra stanno raccontando in questi giorni. La verità non interessa (quasi) a nessuno e il futuro è molto fosco sulla Siria e l’intera comunità internazionale: un esempio arriva dall’allarme lanciato da Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli che oggi ha spiegato in una nota pubblica «volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore». Non solo, per Eurocontrolo lo spazio aereo nell’area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro operazioni militari contro le basi del governo di Bashar Assad, riporta Repubblica. 2001 odissea… anzi no, 2018, e lo “spazio” è il martoriato e sfruttato Medio Oriente.

