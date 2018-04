Siria, Macron: “Assad ha usato armi chimiche”/ Ma Trump aspetta e Merkel frena: “Raid? Germania non partecipa”

Siria, Macron: “Assad ha usato armi chimiche”. Ma Trump aspetta e Merkel frena: “Raid? Germania non partecipa”. Possibile guerra internazionale? Le ultime notizie

12 aprile 2018 Silvana Palazzo

Siria, Macron: “Assad ha usato armi chimiche” (Foto: LaPresse)

Emmanuel Macron ha parlato del presunto attacco chimico che ha colpito la città di Douma, nell’area di Ghouta. Il presidente francese non ha dubbi: «Abbiamo la prova che la settimana scorsa sono state utilizzate armi chimiche in Siria da parte del regime», ha dichiarato nell’intervista rilasciata a TF1. La Francia, insieme a diversi paesi, tra cui Stati Uniti e Regno Unito, ritene il governo siriano responsabile dei fatti di Douma. «Ci sono decisioni che prenderemo quando lo riterremo più utile ed efficace», ha aggiunto Macron. La conferma dell’uso delle armi chimiche è arrivata anche dall’Unione europea: «La maggior parte delle prove indicano che siano state usate armi chimiche in Siria nell'attacco del fine settimana scorso», ha dichiarato Maja Kocijancic, portavoce della Commissione europea. E la Francia esce quindi allo scoperto dichiarando di voler «togliere la possibilità di utilizzare armi chimiche» al regime siriano, affinché «mai più si debbano vedere le immagini atroci viste in questi giorni, di bambini e donne che stanno morendo».

SIRIA, MACRON: “ASSAD HA USATO ARMI CHIMICHE”. INTERVENTO MILITARE?

Sull’eventuale intervento in Siria manca una linea comune. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Theresa May ha chiesto informazioni a Donald Trump maggiori informazioni prima di decidere della partecipazione del Regno Unito a un intervento in Siria. Poi ha reso noto che Londra parteciperebbe ad un’operazione militare contro la Siria, anche senza l’approvazione del parlamento di Westminster, secondo la Bbc. La Germania esclude invece una partecipazione all’attacco militare. Lo ha precisato la cancelliera tedesca Angela Merkel: «La Germania potrebbe contribuire con un sostegno diverso». Il presidente francese Macron ha avuto un colloquio proprio con Merkel «per confrontarsi sulla situazione internazionale». Lo ha comunicato Steffen Seibert, portavoce del governo tedesco, aggiungendo che hanno discusso degli attuali sviluppi in Siria, «nella comune preoccupazione per i recenti attacchi con sostanze velenose e per il rischio di un'erosione del rispetto internazionale del bando delle armi chimiche».

© Riproduzione Riservata.