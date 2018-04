Libia, “è morto il generale Haftar”/ Ultime notizie: attesa conferma, “leggero miglioramento” dopo ricovero

Libia, morto il generale Haftar: la notizia arriva dai media locali ma non ci sarebbe ancora la conferma. Solo oggi si era parlato di un leggero miglioramento dopo il ricovero.

13 aprile 2018 Emanuela Longo

Libia, "generale Haftar è morto"

Il generale della Libia, Khalifa Haftar, sarebbe morto. E' questa l'ultima notizia che giunge in merito al comandante delle forze armate che fanno capo al Parlamento di Tobruk, ma il condizionale resta d'obbligo poiché non ci sarebbe ancora la conferma ufficiale. A rivelarlo, infatti, come spiega Il Fatto online, è stato il profilo Twitter del sito di informazione libico Libya Observer, che, nel dare la notizia della morte di Haftar - poi rilanciata anche da altri media locali - parla di "fonti diplomatiche". A annunciare la morte del generale libico anche il deputato egiziano Mostafa Bakry. La presunta morte arriva dopo le ultime notizie del malore che nei giorni scorsi aveva colto Haftar ed anche in quel caso l'informazione era stata prima smentita e solo successivamente confermata. In seguito ad una emorragia cerebrale causata da un ictus, infatti, il generale si trovava ricoverato presso l'ospedale Val de Grace di Parigi dallo scorso 5 aprile. A destare ora i sospetti sulla veridicità della notizia della sua morte, il fatto che solo nel pomeriggio odierno si era parlato di un suo "leggero miglioramento" sebbene il quadro generale restasse comunque molto critico. A quanto pare, però, non ce l'avrebbe fatta.

LE NOTIZIE CONTRASTANTI SUL SUO STATO

La stessa fonte che solo poche ore prima aveva annunciato un miglioramento, seppur lieve, delle condizioni di salute del generale libico Khalifa Haftar, aveva spiegato che "non è ancora fuori pericolo", confermando che dopo essere stato colto da un ictus aveva perso conoscenza. Per giorni, dunque, si erano rincorse notizie contrastanti sulle reali condizioni del comandante dell’Esercito nazionale libico. E così, se alcuni siti locali avevano parlato di un repentino peggioramento, a smentire la notizia era state fonti vicine allo stesso generale, le quali avevano addirittura negato che Haftar fosse stato colto da malore, tacciando le voci diffuse dagli "islamisti". Oggi, però, è giunta la notizia della morte del generale libico la quale, come aveva anticipato ieri in una intervista Arturo Varvelli, responsabile per il Medio Oriente e il Nord Africa dell’Ispi, potrebbe rappresentare una rottura dello "stallo" e un "rimescolamento delle dinamiche interne e internazionali".

