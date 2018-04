SIRIA, ATTESA TRUMP PER ATTACCARE ASSAD/ May-Usa, “impedire armi chimiche”. Gentiloni-Merkel ‘con’ la Russia

Siria, l'attesa di Trump prima di attaccare Assad: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Gentiloni e Merkel "con" la Russia, "no interventi armati"

13 aprile 2018 Niccolò Magnani

Trump e l'attesa in Siria (LaPresse)

Il gioco degli scacchi? Non proprio, forse più il gioco dell’oca: tiri i dadi e un giorno la Siria sembra sull’orlo di un raid missilistico degli Stati Uniti. Il giro dopo però di nuovo tutti fermi, con delle “prove diplomatiche” che fanno stare fermi un turno alcuni dei principali giocatori. L’attesa è estenuante e la “metafora” del gioco resta tale ovviamente fino a che non pensiamo che in quella terra non è da ieri che si sta combattendo ma è 7 anni che l’Occidente, il Medio Oriente e l’Asia in maniera diversa con interessi diversi ma si “dimenticano” della Siria. Un gioco molto poco pulito, va detto, di cui solo adesso si “paga il conto” di scelte (o mancate) scellerate nel passato. Trump attende e con lui gli alleati a sostegno, finora convinti solo Macron e May, mentre l’Onu prova in extremis un tentativo di diplomazia su larga scala per provare a trovare un canale comune per Russia e Usa, i veri protagonisti del possibile attacco su larga scala al regime di Assad. L’attesa può essere sinonimo di due elementi, distantissimi tra loro: cercare altre sponde per un compatto fronte anti-Damasco, oppure l’attesa per provare a delineare un regime-change senza ulteriori spargimenti di sangue e con la sponda giusta del Cremlino. In un vertice telefonico tra Usa e Uk, i due leader hanno fatto sapere che «Il regime di Assad ha stabilito un modello di comportamento pericoloso in relazione all’uso di armi chimiche. Siamo concordi che sia vitale impedire ad Assad di usare nuovamente” questo tipo di armi», spiega Downing Steeet dopo la telefonata tra May e Donald Trump.

GENTILONI E MERKEL, “NON COLPIREMO IN SIRIA”

La telefonata lunga più di due ore ha visto i due leader confrontarsi sul problema delle armi chimiche - ad oggi sappiamo solo che l’attacco di Duma è stato fatto con armi di distruzione di massa, ma ancora non sappiamo chi le abbia lanciate, se il regime siriano o i ribelli islamisti - e sull’inevitabile prossima situazione che si apre, specie dopo che Trump in quel tweet di due giorni fa aveva detto alla Russia che si doveva attendere i missili di lì a stretto giro. «Un atto scioccante e barbaro, un ulteriore esempio dell’erosione del diritto internazionale sull’uso di armi chimiche e in seguito all’incontro e alla discussione con il contributo di tutti i membri presenti, il governo concorda che sia vitale che l’impiego di armi chimiche non resti impunito», si legge nel report finale Usa-Regno Unito. Di contro, l’Italia (col Governo uscente) e la Germania hanno espresso la loro contrarietà nell’attacco contro Assad, non tanto per motivi di appoggio al regime di Damasco ma per non chiudere del tutto i rapporti con la Russia di Putin. «Non parteciperemo ad interventi armati in Siria e non entreremo a far parte di una Coalizione contro Assad e i suoi alleati», questo il frutto di una telefonata tenutasi questa mattina tra Paolo Gentiloni e Angela Merkel, concordi nel tenere un fronte “diverso” aperto in Europa a differenza dell’interventismo di Macron e May. «Una posizione «pacifista» che si accompagna con la totale condanna per l’uso delle armi chimiche in Siria, piena fedeltà alle alleanze, e un appello alla diplomazia delle Nazioni Unite», spiega il retroscena della Stampa che riporta anche il contenuto delle telefonata tra i due leader di Italia e Germania. Palazzo Chigi ha poi fatto sapere che Roma fornisce «supporto logistico alle attività delle forze alleate a garanzia di sicurezza e protezione delle forze medesime». Le basi Usa in Italia dunque per ora hanno via libera e funzionare ma resta il nodo delle prossime settimane: per ora infatti, per decidere su Aviano e Sigonella non serve il voto del Parlamento perché si tratta di missioni aeree difensiva; se però dovesse scattare il conflitto allora la vicenda si complicherebbe e si arriverebbe al voto in un Parlamento che al momento risulta ancora sprovvisto di un Governo in carica..

© Riproduzione Riservata.