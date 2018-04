Diventa trans e conquista ragazzo che l’aveva rifiutato/ E’ successo negli Usa: ecco come è andata

Una storia d'amore fra un trans e il suo ragazzo

Una storia particolare quella che ci giunge dagli Stati Uniti, precisamente dal Kentucky. Erin e Jared sono due ragazzi di 22 e 28 anni, che stanno insieme, e sono una coppia felice. La particolarità di questo amore è che uno dei due, Erin, è un trans, e quando era uomo aveva provato a conquistare il suo attuale ragazzo, venendo però respinto. Erin si chiamava Aaron fino a pochi anni fa, ma l’intesa fra i due non sbocciò: «Ero ancora un ragazzo quando ho mandato a Jared un messaggio su Facebook perché mi piaceva – racconta il trans ai microfoni del tabloid inglese, Daily Mail - ma lui non era interessato e dopo un po' ho lasciato perdere». Aaron era giovanissimo, aveva appena 18 anni, e iniziava in quel periodo la cura ormonale. Dopo due anni di terapia si è trasformato in Erin, e da lì iniziò la storia d’amore.

IL COLPO DI FULMINE SU INSTAGRAM

Jared, infatti, vedendo una foto di Erin su Instagram, ha schiacciato il cuoricino, il tasto like, e il trans non si è di certo fatto trovare impreparato: «Gli ho mandato subito il mio numero – racconta - e dopo cinque minuti mi ha risposto. Abbiamo iniziato a parlare e il giorno dopo siamo usciti insieme. Dopo una settimana eravamo fidanzati». Erin non è ancora donna al 100%. Le manca infatti l’ultimo passaggio, l’intervento chirurgico per cambiare genere, ma per il suo fidanzato questa trasformazione non sembra così obbligatoria: «Lei vuole essere più femminile, ma per me è già bellissima - ha detto Jared - L'amore che provo per lei va al di là di un'operazione». Purtroppo sono molti gli hater nei confronti della coppia, soprattutto dopo che i due sono divenuti “famosi”: «All'inizio ero depresso – ha proseguito Jared - poi ho parlato con Erin e abbiamo deciso semplicemente di ignorarli. Per fortuna riceviamo anche tanti messaggi incoraggianti che ci danno la forza di andare avanti».

