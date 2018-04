Guerra in Siria, Stati Uniti, Francia e Regno Unito: attacco nella notte/ Colpiti tre obiettivi militari

Guerra in Siria, Stati Uniti, Francia e Regno Unito: attacco nella notte. Colpiti tre obiettivi militari con bombardamenti aerei: la tv siriana afferma che solo un sito è stato danneggiato

Attacco USA nei confronti della Siria questa notte

La scorsa notte è partita un’offensiva blitz da parte degli Stati Uniti, nei confronti della Siria. L’esercito americano, spalleggiato da quello francese e da quello britannico, ha attaccato tre obiettivi militari, come risposta all’attacco chimico dello scorso 7 aprile a Damasco, da parte del presidente Bashar al Assad. In particolare, riferisce IlPost.it, sono stati bombardati con aerei, navi e sottomarini, un sito di ricerca dove si starebbero sviluppando armi chimiche e biologiche, un deposito di armi chimiche, e un’importante postazione militare. Stando a quanto emerso dalla televisione siriana, pare che l’esercito locale sia riuscito ad intercettare diversi missili provenienti dalla coalizione occidentale, con la conseguenza che l’unico sito colpito sarebbe quello di ricerca a Damasco. Inoltre, vi sarebbero tre feriti, anche se per ora gli USA non hanno commentato.

LE ARMI UTILIZZATE

Un attacco blitz che è durato poche ore, e che è già terminato, come confermato anche dal segretario della Difesa americano Jim Mattis. Nelle prossime ore non sono previsti altri bombardamenti aerei, a meno che, fanno sapere dall’amministrazione a stelle e strisce, Assad non usi nuovamente delle armi chimiche sulla popolazione. I funzionari della Difesa americani hanno specificato quali armi sono state utilizzate durante l’attacco, e precisamente dei missili da crociera Tomahawk, lanciati da tre navi, nonché missili a lungo raggio sganciati da un bombardiere B-1. Nella missione anche un sottomarino britannico è stato operativo, lanciando a sua volta altri missili da crociera. Nell’attacco di questa notte non sono stati colpiti obiettivi “russi”, alleati di Assad, e anche lo stesso governo di Putin ha confermato che non sono state danneggiate le basi militari con i propri soldati.

© Riproduzione Riservata.