Siria, attacco Usa con Francia e Gran Bretagna/ Raid su Damasco: da guerra civile a conflitto internazionale?

Siria, attacco Usa con Francia e Gran Bretagna: raid su Damasco. Da guerra civile a conflitto internazionale? Cosa succede ora? Le ultime notizie e i possibili scenari

14 aprile 2018 Silvana Palazzo

Siria, attacco Usa con Francia e Gran Bretagna (Foto: LaPresse)

Dalle minacce si è passati ai fatti: sono cominciati stanotte i raid contro la Siria in risposa ai presunti attacchi con gas nervino contro la popolazione. Tre gli obiettivi a cui ha mirato l'attacco sferrato dagli Stati Uniti con l'aiuto di Francia e Gran Bretagna: un centro di ricerca scientifica di Damasco, un sito di stoccaggio per armi chimiche a ovest di Homs e un importante posto di comando vicino al secondo obiettivo. L'obiettivo erano le armi non convenzionali del regime di Bashar al-Assad, usate secondo Parigi nell'attacco a Douma. Ma la versione di Mosca è diversa e smentirebbe le motivazioni di Washington, Parigi e Londra: secondo il Cremlino, i raid avrebbero preso di mira quattro aeroporti militari. Stando a quanto riferito dal generale russo Serghiei Rudskoi, i missili sarebbero stati lanciati contro le basi aeree siriane di Dyuwali, Al-Dumayr, Blei e Shayrat. Il presidente Vladimir Putin ha accusato Stati Uniti e alleati di aver violato il diritto internazionale e ha definito l’attacco «un atto di aggressione». Dall'Onu, l'ambasciatore di Mosca Anatoly Antonov ha detto che simili azioni degli Usa e di loro alleati «avranno conseguenze». Durissima anche la reazione di Ali Khamanei, la Guida suprema iraniana nonché principale alleato di Assad con la Russia:?«Gli Stati Uniti e i suoi alleati non otterranno nessun vantaggio dai crimini in Siria. L'attacco alla Siria è un crimine. Il presidente americano, il primo ministro britannico e il presidente francese sono dei criminali».

SIRIA, ATTACCO USA CON FRANCIA E UK: COSA SUCCEDE ORA?

L’operazione annunciata da Trump arriva una settimana dopo l’attacco con armi chimiche avvenuto in Siria, per il quale è stato indicato come colpevole il presidente Assad. Trump aveva puntato il dito anche contro Russia e Iran, considerate complici perché alleati del regime. E aveva promesso una risposta. Questa è la fase invece delle reazioni. Tra meno di due ore il Consiglio di sicurezza dell'Onu si riunirà a New York. Lo ha convocato la Russia per discutere con i rappresentanti delle Nazioni Unite dei raid di Usa, Gran Bretagna e Mosca contro Damasco. Oggi pomeriggio è in programma anche l'incontro degli ambasciatori del Consiglio Nord Atlantico nel quartier generale della Nato, a Bruxelles. Ci sarà poi una conferenza stampa del segretario generale Nato, Jens Stoltenberg. Cosa succede ora? L'azione per ora dovrebbe essere limitata a una sola notte, quindi avrebbe il senso di un avvertimento al governo di Assad, ma fonti dell'amministrazione Usa hanno spiegato che l'operazione non è finita e che quanto visto stanotte «non è la fine della risposta degli Stati Uniti». E poi c'è la Russia che promette conseguenze. L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ha avvertito su Facebook che ci saranno appunto «conseguenze» e ha accusato l'Occidente di aver delineato «uno scenario prestabilito».

