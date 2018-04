Siria, Assad “raid Occidente uniscono il Paese”/ Ultime notizie, immagini dell’attacco Usa: e la Russia ‘tace’

Siria, bombardamenti di Usa-Francia-Gb contro Assad, che replica “raid Occidente uniscono il Paese". Ultime notizie sulla guerra, scontro Londra-Russia che tace dopo l'attacco di Trump

15 aprile 2018 Niccolò Magnani

Siria, guerra e bombardamenti (LaPresse)

Il presidente della Siria torna a parlare per la prima volta dopo i raid di Usa, Francia e Gran Bretagna contro obiettivi sensibili di Damasco del regime: «sono convinto che i missili occidentali contro la Siria non avranno altro effetto che unire il Paese sotto la mia leadership», avrebbe detto il presidente-dittatore secondo quanto riferito dal parlamentare russo Dmitry Sablin, che ha sentito Assad per tenere quotidiani i rapporti col Cremlino. La delegazione russa al palazzo presidenziale conferma l’impegno in prima linea di Putin nel difendere il governo legittimo siriano contro l’offensiva dell’Occidente: come abbiamo spiegato qui nel dettaglio, la Gran Bretagna con le parole del ministro Boris Johnson ha lanciato stamane un attacco diplomatico contro il Cremlino, spiegando che «la Gran Bretagna deve prendere ogni precauzione possibile. Se consideriamo ciò che la Russia ha fatto, non solo in questo paese a Salisbury, ma in generale contro televisioni, contro infrastrutture strategiche, contro processi democratici, è evidente che bisogna prendere ogni precauzione possibile», ha concluso il ministro degli esteri inglese. Intanto nelle ultime ore non ci sono stati altri raid dalla coalizione, mentre stamane Trump ha chiamato gli alleati Macron e May e li ha ringraziato del sostegno per punire il (presunto) attacco chimico del dittatore Assad.

LE IMMAGINI DEGLI OBIETTIVI COLPITI

Nelle ultime ore sono anche usciti sui social e le agenzie di mezzo mondo le prime immagini degli obiettivi sensibili di Damasco colpiti dagli attacchi missilistici di Trump: ci ha pensato lo stesso Pentagono a diffondere le immagini, a mo’ di monito per il regime di Assad e i suoi alleati a Mosca e Teheran. Si tratta dei siti in cui si presume che siano nascoste le armi chimiche dell’esercito siriano: «Le foto mostrano danni consistenti, con interi edifici rasi al suolo. I tre siti, due nella provincia di Homs e uno a Nord-Est di Damasco, sono stati colpiti complessivamente da 103 missili da crociera Tomahawk ed equivalenti francesi, e da missili a lungo raggio lanciati da cacciabombardieri», spiega l’inviato a Beirut della Stampa, Giordano Stabile. Nessun missile è stato intercettato dalla difesa siriana-russa e tutti hanno raggiunto l’obiettivo: la Russia però aveva giurato una controffensiva e finora sta “tacendo” di possibili prossimi attacchi probabilmente per studiare al meglio le migliori mosse da eseguire, una volta perso all’Onu la possibilità di una risoluzione delle Nazioni Unite (si è ovviamente opposta Nikki Haley, membro Usa del Consiglio di Sicurezza). I tre siti colpiti «erano componenti essenziali delle infrastrutture del regime dedicate alla guerra chimica», ha spiegato il capo del Joint Staff del Pentagono, generale Kenneth F. McKenzie. Non è però chiaro se vi saranno altri attacchi, con Trump che si è limitato a dire «ogni attacco verrà mandato contro le armi chimiche e l’eventuale nuovo utilizzo dell’esercito di Assad».

