Barbara Bush, come sta? Peggiorano le condizioni dell'ex first lady Usa/ Ultime notizie: rifiuta le cure

Barbara Bush, peggiorano le condizioni dell'ex first lady Usa: la 92enne soprannominata "Silver fox" sarebbe in fin di vita avendo rinunciato alle cure mediche.

16 aprile 2018 Emanuela Longo

Barbara Bush, come sta?

Le condizioni di salute dell'ex first lady americana, Barbara Bush, peggiorano con il passare delle ore. Le ultime notizie sul suo conto non sembrano far sperare nulla di buono dal momento che, come riporta l'agenzia di stampa Ansa citando il portavoce della famiglia, la donna avrebbe deciso di rinunciare a ulteriori cure mediche. Oggi 92enne, la "Silver fox", come veniva soprannominata dai figli, da oltre un anno lotta contro una grave malattia ai polmoni che si è andata ad aggiungere ai diversi problemi cardiaci, portandola a sottoporsi a numerosi ricoveri. Questa volta però, sebbene le sue condizioni lo richiedessero nuovamente, l'ex first lady Usa avrebbe deciso di rifiutare un nuovo ricovero, preferendo restare nella sua residenza di Houston. La scelta di rinunciare a ulteriori cure mediche, spiega RaiNews, sarebbe pienamente consapevole ma, di conseguenza, avrebbe portato inevitabilmente ad un suo repentino peggioramento. A rendere nota la sua decisione, un comunicato ufficiale presentato da parte del portavoce della famiglia Bush, il quale recita in modo chiaro ed esplicito le intenzioni della donna: "La moglie del 93enne ex presidente George H.Bush e madre del 71enne ex presidente George W.Bush, dopo essersi consultata con parenti e medici, ha deciso di 'concentrarsi sulle cure palliative' nella casa di famiglia a Houston, in Texas".

BARBARA BUSH IN FIN DI VITA

Barbara Bush sarebbe ormai in fin di vita: l'ex first lady, moglie del 41esimo presidente degli Stati Uniti, George H. W. Bush, non ha più intenzione di combattere e per questo avrebbe maturato la sua intenzione di non tornare in ospedale e sospendere le cure. Un destino che oggi sembra condividere, in parte, con il consorte 93enne, anche lui vittima di diversi acciacchi nell'ultimo periodo poiché da tempo affetto da una forma di Parkinson che lo avrebbe portato a muoversi solo attraverso l'uso di una sedia a rotelle o di uno scooter motorizzato. George Bush padre, a causa di numerosi problemi respiratori, era stato anche lui costretto a subire diversi ricoveri, ultimo dello scorso aprile a causa di una bronchite. In queste ore, spiega Blitz Quotidiano, Barbara Bush è confortata dall'affetto dei suoi cari e dei tanti messaggi che sta ricevendo, come confermato anche dal portavoce Jim McGrath: "Non sorprenderà chi la conosce che Barbara Bush è stata una roccia di fronte alla malattia, preoccupandosi non per se stessa ma per gli altri".

© Riproduzione Riservata.