Germania, 13enne ritrova tesoro dei vichinghi/ Ultime notizie: forse apparteneva a re Aroldo “Dente Azzurro”

16 aprile 2018 Fabio Belli

Luca Malaschnittschenko, 13 anni, potrebbe aver compiuto una delle più importanti scoperte archeologiche negli ultimi anni. Assieme al suo maestro, Ralf Schoen, ha rinvenuto quello che sembrava un semplice pezzo di alluminio, nell'isola di Ruegen. Durante una ricerca, invece quella moneta ha nascosto una scoperta ben più grande: un vero e proprio tesoro dei Vichinghi, nascosto da chissà quanti secoli nell'Isola più grande al nord della Germania. Schoen ha portato il giovane Luca presso l'istituto archeologico del Meclemburgo-Pomerania, e la stima riguardo l'età della moneta è stata ancor più sorprendente: ci sono voluti ben mille anni per rivedere la luce per la moneta, che potrebbe appartenere addirittura al leggendario re dei Vichinghi "Dente Azzurro", come veniva chiamato Aroldo I di Danimarca.

RITROVAMENTO STORICO

"E' stato il ritrovamento più importante della mia vita" ha commentato Ralf Schoen, che ha anni si occupa di queste ricerche storico-archeologiche e che può essere considerato il vero e proprio mentore di Luca Malaschnittschenko. E scavando nel punto individuato dai due nell'Isola di Ruegen, gli archeologi del Meclemburgo hanno ritrovato anelli, orecchini, bracciali e altri gioielli e 600 monete d'argento facente parti della collezione "scoperta" da Luca. Schoen lo considera "il più importante scavo del Baltico meridionale di monete dell'età del re 'Dente azzurro' e dunque di straordinaria importanza". E la carriera del giovane Luca è probabilmente iniziata come nessun collega più anziano avrebbe neanche osato sperare.



