Opac “Siria e Russia ritardano missione Duma”/ Armi chimiche, Assad-Putin: “non ci sono condizioni sicurezza”

16 aprile 2018 Niccolò Magnani

Siria, Opac accusa Russia e Assad (LaPresse)

Secondo il primo report spedito dall’Opac (Organizzazione Proibizione Armi Chimiche), il governo della Russia e della Siria potrebbero star perdendo tempo non facendo accedere gli emissari dell’organizzazione mondiale. Motivo? «I russi potrebbero aver già visitato il luogo del presunto attacco chimico a Douma, in Siria. Siamo preoccupati che possano averlo alterato, nell'intento di ostacolare i compiti della missione di verifica dei fatti dell'Opac per condurre un'efficace indagine», ha attaccato duramente l’ambasciatore Usa Ken Ward nel corso di un incontro questo pomeriggio a L'Aja. Ricordiamo che l’attacco con raid missilistici compiuto dalla coalizione di Trump, Macron e May nasce proprio come risposta al presunto attacco con armi chimiche lanciato dal Governo di Assad contro i ribelli islamisti nella città di Duma (ad est di Damasco nella regione della Ghouta). Le prove fin da subito sono state il vero snodo della vicenda - come già avvenuto nel recente passato in Siria e come del resto accaduto anche nel 2001 in Iraq e qualche anno più tardi in Libia - e non tutti erano concordi sul ritenere il regime siriano responsabile di quell’attacco. Addirittura oggi, alcune fonte sanitarie nella città di Duma hanno confermato che non vi sono al momento prove sensibili dell’utilizzo di bombe col cloro la scorsa settimana; al netto di questo, le indagini dell’Opac dovrebbero proprio stabilire dove sia la verità su questo tremendo caos internazionale generato tra Usa-Francia-Gb contro Siria-Russia-Iran.

LE ACCUSE DEL PRIMO MINISTRO MAY

La Russia e la Siria hanno fatto sapere che al momento non vi sono le condizioni di sicurezza per l’ingresso degli ispettori dell’Opac: lo ha spiegato sempre oggi il capo dell’Organizzazione, Ahmet Uzumcu, che ha poi aggiunto «gli ispettori sono arrivati in Siria da due giorni ma non sono ancora entrati a Douma». Le autorità siriane inoltre hanno presentato alla squadra inviata dal’Opac una lista di 22 testimoni da sentire in merito al presunto attacco chimico in Duma, dove sono morte 40 persone tra civili e ribelli. Mentre prosegue lo scontro a distanza tra la Casa Bianca e il Cremlino, si inserisce nella contesa il primo ministro inglese che prende l’occasione per attaccare ancora il rivale di Mosca sulla scia del report Opac. «Damasco è sostenuta dai russi nel cercare di nascondere le prove dell’attacco chimico a Duma», spiega Theresa May in un rapporto alla Camera dei Comuni dove giustifica i raid della coalizione appoggiata da Londra (domani invece Gentiloni riferirà alla Camera sulla vicenda siriana, ndr). «Altamente probabile la responsabilità del regime siriano sulla base di una significativa mole di informazioni, provenienti da fonti aperte e d'intelligence», spiega la May citando quella stessa “intelligence” che ieri il ministro degli Esteri russo Lavrov aveva bollato come «colpevole di spargere menzogne pericolose sul conto del governo legittima di Siria».

