DIALOGHI SUL MONDO 2018/ Dove vanno gli Stati Uniti di Trump? L’incontro con Romano Prodi e John L. Harper

Oggi alle 18:00 presso la sede della Università americana, Via Beniamino Andreatta 3 a Bologna si terrà l'incontro Dove vanno gli Stati Uniti di Trump? con Romano Prodi e John L. Harper

17 aprile 2018 Redazione

“Dove vanno gli Stati Uniti di Trump?”. Questo il titolo dell’incontro, organizzato dalla Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli insieme alla Johns Hopkins School of Advanced International Studies in Europe (SAIS Europe), che si svolgerà oggi, martedì 17 aprile alle ore 18:00 presso la sede della Università americana, Via Beniamino Andreatta 3, Bologna (già via Belmeloro 11).

Dopo Corea e Russia, ora è la volta degli Stati Uniti: si tratta del terzo appuntamento del ciclo di conferenze che la Fondazione, presieduta dal Prof. Romano Prodi, ha organizzato per proporre una riflessione, aperta al pubblico, sui grandi temi di geopolitica. In un mondo globale e complesso, le cui distanze si sono così ridotte, dove le economie dei paesi si intersecano è di fondamentale importanza comprendere i cambiamenti nei rapporti delle grandi potenze e ciò che accade sui grandi scenari mondiali.

Di questo dialogheranno assieme il Prof. Romano Prodi, già Presidente della Commissione europea e del consiglio dei Ministri italiano, e John L. Harper, Professore di Politica estera americana. Modera il direttore di SAIS Europe, Michael G. Plummer, Professore di economia internazionale. L’iniziativa si svolge con il supporto dell’Associazione di cultura e studio italo-americana «Luciano Finelli Friends of the Johns Hopkins». L’incontro sarà in lingua italiana.

