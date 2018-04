Usa, esplode motore di un aereo in volo/ New York-Dallas, almeno un morto: una donna risucchiata

Usa, esplode motore di un aereo in volo: terrore a bordo di un Boeing della Southwest Airlines, almeno una persona deceduta. Diversi i feriti, le ultime notizie

Usa, esplode motore di un aereo in volo: terrore su un Boeing 737-700 della Southwest Airlines. Giungono i primi aggiornamenti sullo scoppio di un motore che ha provocato la rottura di un finestrino ed ha causato numerosi disagi ai viaggiatori. Purtroppo, da registrare la morte di una persona: come riporta il Corriere della Sera, una donna è stata colta da un infarto e per lei non c’è stato nulla da fare. Grande paura anche per un’altra donna che, quando il finestrino si è rotto in seguito alla rottura del motore, è stata quasi risucchiata fuori dall’aereo. La donna, secondo le prime testimoninanze, è stata poi trascinata verso i sedili dagli altri passeggeri. Il volo è partito da New York ed era diretto a Dallas ma, a causa del pericoloso incidente, è stato fatto atterrare d’emergenza a Filadelfia. A bordo del Boeing 737-700 vi erano 143 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio: una tragedia sfiorata.

Il volo della Southwest Airlines è decollato alle 9.43 ora locale e dopo pochi minuti, circa alle 10.04, il motore sinistro è andato in pezzi nella sua parte anteriore. Come sottolinea il Corriere della Sera, i detriti hanno danneggiato l’ala mentre altri di questi frammenti sono andati a sbattere contro i finestrini dell’aereo, rompendone uno. A causa di questo, una donna ha rischiato di venire risucchiata: un pericolo scongiurato dall’intervento di tre passeggeri che sono riusciti a riportarla dentro. Un incidente che verrà ricordato sia per la sua pericolosità, che per la morte di una persona. Southwest Airlines nelle ultime settimane è balzata all’onore delle cronache per l’exploit in borsa, tanto da raggiungere la scorsa settimana un rialzo del 3,23 per cento.

