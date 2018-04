Berlino, giovani ebrei aggrediti/ Video attacco antisemita, “frustati con la cintura”: Merkel, “intollerabile”

Aggressione a Berlino, attacco antisemita contro giovani ebrei per strada in pieno giorno: video virale, le testimonianze "frustati con la cintura". Merkel, "intollerabile"

18 aprile 2018 - agg. 18 aprile 2018, 16.49 Niccolò Magnani

Aggressione giovani ebrei a Berlino (Video Bild)

L’aggressione avvenuta ieri a Berlino è divenuta solo oggi virale in tutto il mondo grazie al video diffuso da una delle vittime stesse: si tratta di due giovani di religione ebraica che sono stati brutalmente attaccarti da tre persone nel quartiere rispettabile di Berlino a Prenzlauer Berg. Stando a quando riferito dalla Polizia tedesca, l’aggressione e attacco subito dai giovani sarebbe da classificare nello «stampo antisemita»: la Bild ha diffuso in queste ore il video in cui si vedono alcuni altri giovani tedeschi (ma che urlavano alcuni epiteti in arabo, ndr) colpire e frustare con una cintura uno dei due ragazzi ebrei, mentre l’altro è riuscito a filmare alcuni scene choc e a far sapere alla rete quanto ancora oggi nel 2018 è possibile vedere in una normalissima giornata in centro Berlino. L’aggressore urla più volte «Jahudi!» (giudei) e colpisce con forza i ragazzi che potrebbero avere avuto come unica “colpa” quella di aver passeggiato davanti a loro con una kippah (il tipico copricapo degli ebrei). Al termine del video, uno dei due ragazzi colpiti e aggrediti ha esclamato, «Ebreo o non ebreo, dovrai fare i conti con questo». Qui il video dal sito della Bild

IL VIDEO VIRALE IN RETE

La Bild ha poi questa mattina intervistato in esclusiva i due giovani ebrei aggrediti che hanno dato la loro versione dei fatti: se confermata si avrebbe l’ulteriore conferma che si tratta di un attacco spregevole antisemita, per di più senza alcuna “motivazione” d’origine se non appunto l’odio anti-ebraico (anche se già da se l’episodio resta gravissimo a prescindere, con un aggressione in pieno giorno davanti ai passanti sotto choc). «Stavamo camminando tranquillamente, e non avevamo parlato con nessuno», spiega il 21enne colpito con la cintura e ferito per fortuna marginalmente. Tre uomini iniziano a insultarli per la loro religione, fino a che il giovane gli intima di fermarsi e smetterla e a quel punto il putiferio: «si sono arrabbiati e uno di loro è corso verso di me. Quello che mi urlavano mi sembrava in dialetto siriano», racconta ancora la vittima aggredita. «Si tratta di una aggressione intollerabile. Noi vogliamo che tutti si sentano sicuri in Germania, attacchi del genere invece minano la società democratica», spiega un portavoce della Cancelliera Angela Merkel a poche ore dall’aggressione di Berlino. Ancora più dura la responsabile del Ministero della Giustizia, Katarina Barley, che ha condannato in toto il gesto ignobile: «E' insostenibile che ebrei in Germania siano attaccati all'aperto in strada, nel mezzo di Berlino. È una vergogna per il nostro Paese. L'antisemitismo non deve mai più trovare posto in Germania. Dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere la vita degli ebrei in Germania».

© Riproduzione Riservata.