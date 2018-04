Turchia, Aksener sfida Erdogan/ La signora di Ferro è la principale alternativa al presidente

L'attuale presidente della Turchia, Erdogan - LaPresse

Si chiama Meral Aksener, ed è considerata la principale alternativa ad Erdogan per le prossime elezioni presidenziali. Ha 61 anni ed é soprannominata da molti la Signora di ferro, per le sue maniere decise e determinate. Come l’attuale presidente, Aksener è di destra, ma è una destra completamente diversa rispetto a quella regnante: va infatti contro l’islamizzazione della Turchia, nonché contro le misure repressive adottate dall’AKP, il partito di Erdogan. Inoltre, è stata una ferma oppositrice al referendum di un anno fa, in cui vennero espansi i poteri presidenziali. Le prossime elezioni dovrebbero tenersi alla fine del 2019, ma non è da escludere che possano essere anticipate già all’estate del 2018.

RIUSCIRA’ AD OTTENERE I VOTI NECESSARI?

Aksener si sta preparando, e dopo una lunga carriera politica nata nel 1994 con il Partito democratico, nazionalista e conservatore, è pronta ad occupare il posto più alto dell’intera Turchia. I sondaggisti sono però scettici, convinti che difficilmente la Signora di Ferro riuscirà a strappare molti voti al rivale Erdogan, che continua ad essere molto popolare nonostante le molteplici misure restrittive, fra cui la chiusura di svariati quotidiani e l’arresto di decine di giornalisti. Nulla sarà però da lasciare al caso, soprattutto se Aksener dovesse riuscire ad attirare il voto degli indecisi e degli oppositori dell’attuale governo, a cominciare dagli ultra-nazionalisti dell’MHP, il suo vecchio partito, passando per i giovani, che hanno voglia di ribellione e di maggiore autonomia, arrivando fino al CHP, il Partito popolare repubblicano, che sposa molte delle idee progressiste della donna politica.

