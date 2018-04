Cuba, dopo i fratelli Castro/ Chi è Miguel Diaz-Canel, il presidente scelto da Raul

Cuba, la successione per il dopo Castro: ecco chi è Miguel Diaz-Canel l'erede di Raul, un basso profilo, riformista e moderato, nato dopo la famosa Rivoluzione

Cuba, la successione per il dopo Castro (LaPresse)

E’ terminato dopo sessanta anni il dominio Castro, prima Fidel e poi Raul, e Cuba è pronta a vivere una nuova fase della sua storia. Nelle scorse ore è stato nominato il nuovo presidente del Paese, il cinquantasettenne Miguel Diaz-Canel, attuale braccio destro di Raul Castro. E il fratello di Fidel non si farà comunque da parte, nonostante gli ottantasei anni: da segretario generale del partito comunista fino al 2021, vigilerà con grande interesse su questo periodo di transizione. Secondo quanto sottolinea Il Giornale, difficilmente ci sarà una svolta per Cuba nonostante il ricambio al potere: “resteranno le contraddizioni, la necessità di riforme urgenti che non arrivano, la fedeltà al modello comunista che schiaccia e porta indietro”, scrive Manila Alfano sulle colonne del quotidiano milanese.

CHI E' MIGUEL DIAZ-CANEL

Basso profilo, riformista moderato nato dopo la rivoluzione: questo il breve ritratto di Miguel Diaz-Canel da La Stampa. Un low profile che ha alimentato l’enigma sulla sua figura, anche se in molti pensano che sia semplicemente uno strumento di Raul Castro, chiamato a garantire la continuità del regime. In realtà, i suoi principali sostenitori, pensano il contrario: che riesca attraverso il suo lavoro a rilanciare le riforme. Un cambio al regime, dopo sessanta anni di dominio dei Castro, che non trova però l’entusiasmo della gente: come sottolineato dal quotidiano torinese, i cubani sembrano indifferenti nonostante l’importanza storica del cambio alla guida del paese. Segretario del partito comunista nella provincia di Santa Clara, Miguel Diaz-Canel era un difensore dei diritti dei gay ed ha acquisito rilevanza nello scenario politico con la nomina di ministro dell’Istruzione. Riformista doc, sarà lui ad assumere la presidenza sotto la tutela di Raul: in realtà, secondo i ben informati, il vero leader ombra sarà suo figlio Alejandro…

