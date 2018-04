Swaziland, il re Mswati III cambia il nome al paese/ Si chiamerà eSwatini

Swaziland, il re Mswati III cambia il nome al paese: si chiamerà eSwatini. La decisione ufficiale e inattesa è stata data dal monarca in persona in occasione di una doppia celebrazione

Lo Swaziland cambia nome

Un re può tutto, anche cambiare il nome della nazione che governa. Sembrerà una storia medievale o da film, ma in realtà è accaduto davvero. Il protagonista è tale Mswati III, il regnante nello stato dello Swaziland, piccola monarchia nell’entroterra dell’Africa meridionale, di poco più di un milione di abitanti. Il re ha annunciato che a breve la sua nazione cambierà nome, divenendo eSwatini. Lo ha fatto in occasione del suo 50esimo compleanno, nonché dei cinquant’anni dell’indipendenza delo Swaziland dalla Gran Bretagna, avvenuta appunto nel 1968. La particolarità è che i due nomi, il vecchio e il nuovo, hanno lo stesso significato.

“TERRA DEGLI SWAZI”

Il primo significa infatti “terra degli swazi” in inglese, e il secondo significa “terra degli swazi” nella lingua locale. La decisione ufficiale è stata riportata dal network britannico BBC, ed è stato lo stesso Mswati III ad annunciarla in uno stadio, in occasione delle celebrazioni per le due ricorrenze. Nessuno si aspettava questo cambiamento, che il monarca ha voluto introdurre forse per eliminare del tutto il ricordo coloniale. Lo Swaziland, che sorge a più di 400 chilometri di distanza dalla metropoli del Sud Africa, Johannesburg, si chiamerà quindi eSwatini. Un nome che a molti ricorda un termine tecnologico, come email, esports o ebook…

© Riproduzione Riservata.