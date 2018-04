Guerra Dazi, risposta Cina su 128 prodotti Usa/ Ultime notizie, Pechino attacca Trump: colpite frutta e carne

Guerra sui dazi, risposta della Cina su 128 prodotti Usa dopo le sanzioni di Trump: ultime notizie, Pechino contro la Casa Bianca, colpite frutta e carne di maiale. Gli scenari

02 aprile 2018 Niccolò Magnani

Guerra dazi tra Usa e Cina (LaPresse)

La Cina lo aveva detto e lo ha fatto: con il primo giorno dopo la Pasqua scatta l’ufficialità dei dazi commerciali contro i rivali degli Stati Uniti che a loro volta avevano tassato e sanzionato Pechino per la guerra “dei brevetti” sui prodotti tecnologici. Ora arriva l’ufficialità con il Governo cinese che ha annunciato di voler imporre dazi su 128 categorie di prodotti americani inclusi i beni alimentari. Frutta, carne di maiale e tanto altro ancora per un complessivo di 3 miliardi di dollari che potrebbero “investire” gli Usa dopo la mossa protezionistica su acciaio e alluminio delle scorse settimane. Un attacco diretto a Donald Trump e alla sua aggressività in campo commerciale, dopo che nel recente viaggio da Xi Jinping invece era stato scongiurato, almeno per qualche tempo, ogni qualsivoglia attacco commerciale e “guerra sui dazi”. Così non è stato mantenuto e ora Pechino contrattacca: «invitiamo Washington a revocare le misure protettive che violano le regole del Wto e a riportare i rapporti bilaterali sui relativi prodotti alla normalità», afferma il governo di Pechino. Secondo quanto riporta Il Messaggero Economia, i calcoli del governo cinesi sono stati prodotti dopo i dati del Ministero delle Finanze: «si prevede una doppia serie di dazi: al 15% su 120 beni (tra cui la frutta come mele e mandorle), e al 25% su carne di maiale e derivati per un valore nel 2017 di 1,1 miliardi di dollari che fanno della Cina il terzo mercato Usa di riferimento».

LE PROSSIME MOSSE DI TRUMP

«Le misure decise dagli Usa contro acciaio e alluminio sono un abuso delle clausole di sicurezza» del Wto», spiega ancora il governo di Xi Jinping, infuriato per i dazi al 25% su prodotti acciaio e al 10% sul protezionismo. Trump aveva deciso di imporre sanzioni per la ben nota guerra commerciale già in corso (non solo contro la Cina, ma anche l’Ue ha i suoi problemi negli accordi con gli Usa di Trump, ndr) sui brevetti tecnologici che sarebbero stati rubati, secondo la Casa Bianca, dai manager cinesi. Lo scontro però è destinato a continuare e non solo per la dura risposta cinese in vigore da oggi: Trump ha annunciato di voler imporre altre misure fino a 60 miliardi di dollari su circa 1300 prodotti importati dalla Cina su tlc, hi-tech e aerospazio. I dettagli verranno resi noti a breve, ha annunciato su Twitter il presidente Donald Trump, ma nel frattempo si studia l’impatto che il nuovo capitolo di guerra commerciale tra Cina e Usa potrebbe avere per l’economia mondiale. Di certo, qualche accordo andrà trovato o ci ritroveremo nel giro di qualche mese con una situazione commerciale che ci ributterei indietro di 20-30 anni, non esattamente in una via di globalizzazione ormai avviata.

