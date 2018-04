Israele, intesa con Onu: migranti Africa in Italia e Germania/ Accordo con Occidente dopo scontri Hamas a Gaza

02 aprile 2018 Niccolò Magnani

Israele, accordo con l'Onu (LaPresse)

Alla fine viene scongiurata la “temuta deportazione” in Africa di circa 16mila richiedenti asilo, per ora immigrati irregolari in Israele: il governo di Benjamin Netanyahu ha firmato l’accordo con l’Onu allo scopo di annullare il controverso piano di espulsioni messo in atto nelle scorse settimane. Con il nuovo accordo di fatto i migranti verranno ridistribuiti in Occidente e non in Africa come invece si pensava: 16250 africani verranno mandati (6mila già in questo primo anno) dallo Stato Ebraico verso Italia, Germania e Canada, mente lo stesso governo israeliano si occuperà di stabilire lo status di coloro che invece rimarranno sul territorio di Tel Aviv. Sarebbero circa 42mila i migranti africani che hanno chiesto asilo politico in Israele, vedendosi rifiutati in quanto non ritenuti veri migranti politici o sociali, ma solo per “motivi economici”. Dopo la prima idea venuta al premier, lo stesso Onu aveva attaccato pesantemente Israele spiegando che si trattava di “misure” che andavano in contrasto con i principi fondativi dello stesso Stato d’Israele. Della stessa opinione anche numerosi movimenti culturali e religiosi ebraici, con le pesanti critiche piovute addosso a Netanyahu anche da arrivisti, rabbini e sopravvissuti all’Olocausto.

CANCELLATA LA “DEPORTAZIONE” IN AFRICA

Il premier Bibi Netanyahu ha spiegato nel dettaglio dell’annuncio che in particolare i migranti verranno reinsediati «in Italia, Germania e Canada» e prende il posto del discutibilissimo “piano dei rimpatri volontari” con il quale i richiedenti asilo africani sarebbero stati “aiutati” a rientrare nel loro Paese d’origine. Ad ogni richiedente asilo eritreo e somalo che avesse accettato di andar via da Israele, sarebbe stato dato un biglietto aereo sola andata per il proprio Paese oltre a 3500 dollari cash. Chi rifiutava, secondo i primi dettagli del provvedimento ora cancellato dal nuovo accordo con l’Onu, avrebbe rischiato la detenzione a tempo indeterminato «perché si tratta di migranti economici e non di rifugiati», aveva spiegato il Governo di Israele. Ora la marcia indietro nei giorni di fuoco per gli scontri con Hamas e i Palestinesi sulla striscia di Gaza con un importante riavvicinamento tra la comunità internazionale e lo stato di Netanyahu in un momento assai delicato. Dal momento in cui risultava troppo rischioso rimpatriare eritrei e somali nei loro Paesi d’origine, il governo di Tel Aviv aveva deciso di riposizionare i migranti in Ruanda o Uganda, salvo poi ritirare ora tutto dopo l’accordo con l’Alta Rappresentanza dell’Onu siglato stamattina.

