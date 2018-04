WINNIE MANDELA È MORTA/ L'ex moglie di Nelson si è spenta a 81 anni dopo 38 con l'attivista sudafricano

Winnie Mandela è morta, l'ex moglie di Nelson si è spenta a 81 anni. Era stata per 38 vicina nelle battaglie dell'attivista sudafricano che lottò per i diritti civili premio Nobel nel 1993.

02 aprile 2018

Winnie Mandela è morta

È morta Winnie Mandela, alla anagafre Winnie Madikizela. Questa era stata la seconda moglie di Nelson Mandela, quella che lo aveva accompagnato negli anni di carcere. I due si erano separati nell'aprile del 1992 e poi avevano divorziato definitivamente nel marzo di quattro anni più tardi. Il loro amore ha dato la vita a due splendide bambine oggi divenute ovviamente grandi. A dare l'annuncio della morte di Winnie Mandela è sto l'ufficio stampa Zodwa Zwane. La donna ha perso la vita a Johannesburg, era ricoverata da tempo al Netcare Milpark Hospital dopo una lunga malattia. Anche lei come Nelson Mandela fu molto attiva nel mondo della politica, tanto da diventare capo dell'African National Congress Women's League e anche membro del Comitato Esecutivo Nazionale dell'African National Congress. La loro storia fu complicata appunto per l'incarcerazione di Nelson Mandela, tanto che la donna arrivò a dire: "La mia vita con lui è stata una vita senza di lui".

CHI È NELSON MANDELA?

È difficile non sapere chi è Nelson Mandela, attivista sudafricano nato a Mvezo il 18 luglio del 1918 e scomparso a Johannesburg il 5 dicembre del 2013. Questi è stato Presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999, primo della storia ad essere eletto tramite il suffragio universale e anche il primo di colore e non bianco a ricoprire la carica. Fu protagonista assoluto della fine dell'apartheid e ottenne il Premio Nobel per la pace nel 1993. In vita ha scontato 27 anni di carcere per aver lottato per il riconoscimento dei diritti civili dei gruppi etnici non bianchi. Viene considerato a livello internazionale uomo della pace e in grado di far muovere interi paesi con il solo uso della parola. Nella sua vita è stato sposato per tre volte, oltre a Winnie Madikizela ha infatti vissuto storie importanti con Evelyn Ntoko Mase e Graca Machel.

