AUSTRIA, SCONTRO FRA TRENI A SALISBURGO/ Ultime notizie, 54 passeggeri feriti: convoglio partito da Venezia

20 aprile 2018 Niccolò Magnani

Incidente fra treni in Austria (LaPresse)

Allarme in Austria per un grave incidente ferroviario avvenuto nella stazione di Salisburgo questa mattina alle ore 4.45: secondo quanto emerso dalle prime indagini della Polizia austriaca, il primo bilancio degli incidenti è di 54 feriti tra passeggeri e personale ferroviario a bordo dei due convogli uno proveniente da Zurigo (Svizzera) e l’altro dall’Italia, dalla stazione di Venezia per la precisione. Non ci sarebbero vittime per fortuna, ma lo spavento è stato enorme anche per chi in stazione ha inizialmente pensato a qualcosa di ben peggio come un attentato o un esplosione. Secondo il sito online Salzburg24 i 54 feriti sarebbero tutti rimasti feriti in maniera lieve e solo alcuni ricoveri si sono resi necessari. Stando però ad un portavoce dalla compagnia austriaca di trasporto ferroviario, la OBB, i feriti sarebbero tra i 35 e i 40: pare che la maggior parte dei feriti sia avvenuto non tanto per lo scontro in sé, ma per la caduta di oggetti, valigie e ripiani crollati dopo l’incidente in primo mattino all’interno della moderna stazione di Salisburgo.

UN TRENO PARTITO DA VENEZIA

La dinamica dello scontro non è ancora del tutto stata sdoganata ma qualche informazione è emersa raccontata in queste ore dalla polizia austriaca che ha soccorso tutti i passeggeri rimasti contusi: l’impatto è avvenuto ad una velocità di circa 25 chilometri orari, dunque per nulla elevata. Lo scontro ha riguardato due treni notturni, uno appunto proveniente da Venezia e l'altro da Zurigo, sui quali viaggivano complessivamente 240 persone. I passegeri feriti si trovavano su entrambi i convogli. Una donna, dopo le lesioni riportati alle costole in seguito allo scontro avvenuto poco prima delle 5, è stata operata per una lesione grave alla milza. Stando a quanto riporta TicinoNews, anche una macchinista del treno proveniente dalla Svizzera è stata sottoposta a numerose cure mediche dopo l’impatto. È stata ovviamente aperta un’indagine per determinare le cause che hanno portato all’incidente all’interno della stazione. Dei cittadini veneti presenti a bordo del convoglio partito da Venezia sono stati pochi i feriti ricoverati ma già tutti dimessi prima di mezzogiorno dall’ospedale di Salisburgo.

