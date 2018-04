Alabama, 83enne giustiziato con la pena di morte/ E’ il condannato più anziano di sempre

Un uomo è stato giustiziato con la pena di morte in Alabama. Nulla di così sensazionale da quelle parti del mondo, se non fosse che il malcapitato aveva 83 anni, ed è il più anziano detenuto di sempre a subire l’iniezione letale. Walter Leroy Moody Jr., così si chiamava il criminale, è stato condannato alla pena di morte diversi anni fa, per avere ammazzato un giudice federale nel 1989, in un periodo in cui le azioni terroristiche erano all’ordine del giorno nel sud degli Stati Uniti. L’assassino è stato sottoposto ad iniezione letale nella prigione di Altmore, ed è il più anziano messo a morte da quando le esecuzioni sono riprese negli anni ’70. Nessuna parola da parte del detenuto, che non ha voluto rilasciare la classica dichiarazione finale pre-morte, nemmeno alla domanda del funzionario prima di subire l’iniezione.

I FATTI DEL 1989

Come anticipato, nel 1989 Moody uccise un giudice, precisamente Robert Vance dell’Alabama, inviandogli quattro pacchi bomba. Nella stessa occasione ammazzò anche un attivista nero per i diritti civili, Robert Robinson. Walter tentò di assassinare anche un’altra persona, spedendo due bombe, fra cui una all'Associazione nazionale per l'avanzamento delle persone di colore in Florida, ma fortunatamente i pacchi sospetti vennero intercettati prima che potessero esplodere. I motivi di tali gesti vanno ricercati nel rancore che lo stesso Moody provava nei confronti del sistema legale: aveva studiato legge, ma non era mai riuscito a esercitare la professione di avvocato perché nel 1972 venne condannato per possesso di bomba, e il tribunale si rifiutò di rovesciare la condanna.

