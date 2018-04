India, orrore al matrimonio/ Tre bambine violentate e uccise: avevano dai 7 agli 11 anni

India, orrore al matrimonio, tre bambine violentate e uccise: avevano dai 7 agli 11 anni. Nel giro di due giorni, tre povere bimbe sono state prima stuprate e poi ammazzate

Una triplice storia raccapricciante ci giunge dall’India. Negli ultimi giorni state infatti violentate e poi uccise, tre bambine, tutte e tre durante la festa di matrimonio. Come riportato da IlSecoloXIX, i primi due omicidi sono avvenuti negli stati dell’Uttar Pradesh e del Chhattisgarh. Nel primo caso, siamo nel distretto di Etah giovedì notte, un cuoco di 25 anni, Pintu Kumar, presente al matrimonio per cucinare, ha attirato l’attenzione di una bambina di 9 anni, e l’hai poi portata via dalla festa per stuprarla e quindi ucciderla strangolandola. Il corpo della piccola è stato ritrovato il giorno dopo, e il cuoco è stato arrestato con l’accusa di omicidio, stupro e occultamento di cadavere, come affermato dal capo della polizia locale Ajay Bhadauria.

GLI ALTRI DUE EPISODI AGGHIACCIANTI

L’altro episodio è invece avvenuto nella giornata di mercoledì, anche in questo caso durante la celebrazione di un matrimonio, nel distretto di Kabirdham, nello stato di Chhattisgarh. A compiere il crimine ignobile è stato sempre un 25enne, che ha violentato e poi ucciso una ragazzina di appena 11 anni. In questo caso si trattava di un amico dello sposo, che ha trascinato la bimba lontano dal luogo dei festeggiamenti, portandola in una zona isolata: qui l’ha prima stuprata e poi l’ha uccisa colpendola con una pietra sulla testa. Il ragazzo è tornato come se nulla fosse alla festa, per poi confessare dopo essere stato arrestato. Infine l’ultimo caso, avvenuto sempre di mercoledì nello stato di Etah, nel villaggio di Sitalpur. La vittima è una bimba di appena 7 anni, che durante le celebrazioni nuziali è stata portata via da un diciottenne, che l’ha violentata e uccisa strangolandola. Il ragazzo è stato ritrovato ubriaco a fianco del cadavere della piccola.

