Spagna, Eta chiede perdono alle vittime/ 1000 morti per il terrorismo basco: “chiediamo scusa per il dolore”

Per 50 anni i terroristi baschi dell'Eta hanno insanguinato la Spagna con attentati omicidi, adesso dopo lo scioglimento hanno cheisto ufficialmente scusa ai parenti delle vittime

20 aprile 2018 Paolo Vites

Terroristi dell'Eta

Un gesto profondamente significativo, ancor più dell'annuncio ufficiale dello scioglimento definitivo del gruppo terrorista basco che per circa mezzo secolo ha insanguinato la Spagna avvenuto solo poche settimane fa. Gli ex membri dell'Eta, l'organizzazione militare basca che ha combattuto per l'indipendenza del territorio che si trova parte in Spagna e parte in Francia, ha adesso chiesto ufficialmente perdono ai familiari delle vittime, circa mille, uccise nei lunghi decenni nel tentativo di creare una guerra civile. Che di fatto non c'è mai stata si trattava solo di un gruppo di terroristi malamente se non per nulla supportati dalla popolazione basca, sullo stile dei terroristi dell'Ira irlandese che combattevano per il distacco dell'Irlanda del Nord dal Regno Unito. "Siamo consapevoli che durante questo lungo periodo di lotta armata abbiamo creato molto dolore, inclusi molti danni per i quali non esiste una soluzione. Vogliamo dimostrare rispetto per i morti, i feriti e le vittime causate dalle azioni dell'Eta. Ci scusiamo veramente" si legge oggi in un comunicato ufficiale pubblicato da un quotidiano locale.

LA RICHIESTA DI PERDONO

La richiesta di perdono è il primo e più consistente passo che si possa fare in casi come questi per la rinascita di una unità e riconciliazione a livello nazionale. Un esempio forte: non risulta ad esempio siano mai arrivate scuse ufficiali da quelle che erano le Brigate Rosse ad esempio, motivo per il quale in Italia non si è mai assistito a una riconciliazione nazionale. L'Eta, Euskadi Ta Askatasuna che in euskera, la lingua basca, significa "Patria basca e libertà", fu fondata nel 1958 da un gruppo di militanti indipendentisti espulsi dal Partito nazionalista basco. Durante il regime franchista ai baschi non era permesso nemmeno l'uso della propria lingua, cosa che cambiò con l'arrivo della democrazia. Nonostante questo il gruppo terrorista fece strage di politici, poliziotti, imprenditori creando soprattutto negli anni 70 e 80 un clima di terrore in tutta la penisola iberica.

