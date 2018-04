Striscia di Gaza, nuovi scontri con Israele/ Ultime notizie: altri 2 manifestati morti e oltre 40 feriti

Striscia di Gaza, nuovi scontri con Israele: quarto venerdì consecutivo di sangue. Due manifestanti palestinesi uccisi e oltre 40 rimasti feriti. Le ultime notizie

20 aprile 2018 Emanuela Longo

Striscia di Gaza, nuovi scontri con Israele

Per il quarto venerdì consecutivo, al confine tra la Striscia di Gaza e Israele proseguono le proteste di massa contro l'occupazione israeliana nell'ambito delle iniziative relative alla "Marcia del ritorno". Purtroppo, anche nella giornata di oggi, gli scontri hanno portato a nuove vittime e numerosi feriti tra i manifestanti. Come spiega l'agenzia di stampa Ansa, il ministero della Sanità di Gaza ha già diffuso i primi dati annunciando la morte di due persone, entrambi manifestanti palestinesi e il ferimento di altre 40. Sono cinque i luoghi lungo la Striscia nei quali sono in corso i nuovi scontri che vedono la partecipazione di circa 3000 palestinesi. E' quanto rende noto l'esercito dello stato ebraico che ha denunciato alcuni tentativi di farsi strada verso le infrastrutture di sicurezza con tanto di incendi di copertoni e lancio di oggetti incendiari anche per mezzo di aquiloni. In risposta a queste azioni, l'esercito israeliano sarebbe intervenuto con "mezzi di dispersione e con spari secondo le regole di ingaggio". La situazione, dunque, ad oggi appare essere la medesima delle passate settimane, quando nei precedenti venerdì si sono registrati scontri simili e le stesse reazioni da parte dell'esercito che hanno provocato molto morti e feriti tra gli stessi manifestanti.

GLI AVVERTIMENTI DELL’ESERCITO DI ISRAELE

Nella mattinata di oggi, alla vigilia dei nuovi scontri tra Gaza e Israele, alcuni velivoli dell'esercito dello stato ebraico avevano lanciato su Gaza dei volantini in arabo con i quali invitavano i palestinesi a evitare ogni tipo di avvicinamento alla barriera difensiva. "Vi consigliamo caldamente di non partecipare ad atti di violenza contro le forze israeliane e di tenervi lontano dai terroristi. Hamas vi usa come strumento per i suoi interessi. I nostri soldati faranno tutto il necessario per bloccare attacchi o assalti", era il messaggio in essi contenuto, come riporta l'Ansa. Nonostante gli avvertimenti però, numerosi manifestanti, prima di spostarsi nei cinque punti lungo la barriera, avevano replicato nella medesima maniera, realizzando volantini, fatti recapitare verso Israele attraverso aquiloni in cui, in lingua araba e ebraica recitavano: "Sionisti, per voi non c’è spazio in Palestina. Tornate nei Paesi dai quali provenite. Non obbedite ai vostri leader, che vi mandano alla morte o alla prigionia".

