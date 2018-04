Corea del Nord, Kim Jong-un: “Stop ai test missilistici nucleari”/ Ma serve comunque cautela…

Corea del Nord, Kim Jong-un: “Stop ai test missilistici nucleari”, ma serve comunque cautela. La svolta storica annunciata nella scorse ore dal dittatore coreano, che tende la mano agli USA

Kim Jong-un annuncia la fine dei test nucleari - LaPresse

Fa un importante passo indietro il dittatore coreano, Kim Jong-Un. Il leader della Corea del Nord è uscito allo scoperto nelle scorse ore, e a sorpresa, ha annunciato la fine dei test nucleari. Parlando alla propria nazione ha infatti ammesso: «Siamo in una nuova fase della storia, non c'è più bisogno di test nucleari o di test missilistici – ha aggiunto - e chiuderemo anche il sito nucleare nel nord del Paese». La decisione è arrivata dopo una riunione plenaria del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, al termine della quale si è decisa di concentrare gli sforzi più sulla crescita economica piuttosto che su quella militare. Una vera e propria svolta per la Corea del Nord, che negli ultimi ha fatto dei test nucleari e della dimostrazione della propria potenza di fuoco, un vero e proprio must, come del resto è accaduto spesso e volentieri nei paesi comunisti negli anni addietro, durante la Guerra Fredda.

UNA SVOLTA STORICA

Se veramente Kim Jong-un metterà in pratica quanto annunciato al comitato centrale del Partito dei Lavoratori, si distenderanno in maniera importante i rapporti internazionali fra oriente e occidente, in particolare, fra la stessa Corea del Nord e gli Stati Uniti. A beneficiarne saranno anche la vicina Corea del Sud e il Giappone, altri due storici nemici del dittatore di cui sopra. «Ora - ha aggiunto Kim, come riportato dall'agenzia di stato nordcoreana Kcna - bisogna cogliere l'opportunità storica di un riavvicinamento con gli altri Paesi e di un pieno riconoscimento della Corea del Nord da parte della comunità internazionale, concentrandosi sulla ripresa economica. La speranza è quella che presto possano essere gradualmente ritirate le sanzioni». Attenzione però a non esultare troppo presto, del resto, sono terminati i test nucleari, ma tutti gli armamenti costruiti in passato, compresi quelli nucleari, ci sono e continuano ad esserci: solo col tempo si capiranno i reali effetti di questa nuova presa di posizione.

© Riproduzione Riservata.