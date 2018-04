Harry e Meghan Markle, Kate Middleton al matrimonio farà.../ Oscurerà Pippa, icona delle ultime nozze reali?

21 aprile 2018

Da tempo si raccolgono indiscrezioni su quale sarà il ruolo di Kate Middletone durante le nozze del Principe Harry e di Meghan Markle. Le ultime notizie ci fanno sapere che non sarà né la damigella d'onore, né al centro della cerimonia e dietro a questa scelta c'è una motivazione precisa e chiara. I due sposini sono davvero molto felici che Kate sarà presente appena dopo aver partorito e che non vogliono dare nessuna pressione alla donna che sarà lasciata libera di godersi una giornata di relax. A rivelarlo è Vanity Fair che cita una fonte interna, sottolineando che la scelta è stata puramente dettata dal buonsenso. C'è la consapevolezza che per Kate è stato un momento particolare e non si vogliono creare attorno alla donna altre pressioni dopo una difficoltà. Intanto qualcuno però mormora come ci sia paura che possa oscurare ancora una volta sua sorella Pippa.

LE ULTIME SUL MATRIMONIO

Il matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle è stato annunciato lo scorso novembre, con la data fissata per il 19 maggio 2018. Sono numerose le indiscrezioni che sono state raccolte in vista di quello che sarà l'evento dell'anno per il regno inglese, pronto a celebrare finalmente le nozze del suo pargolo più giovane. Già da tempo è stato sottolineato che la cerimonia è stata studiata per rispecchiare e portare alla luce la personalità dei due sposini. A celebrare le nozze sarà il reverendo David Conner che è il decano di Windsor e il tutto si effettuerà nella cappella di St George dove proprio il principe in passato è stato battezzato. Alle ore 13.00 poi sarà il moneto del giro in carrozza con la coppia che lascerà il castello per dirigersi verso Castell Hill e poi tornare attraversando la Long Walk. Sicuramente c'è grandissima attesa e curiosità da parte di tutti i sudditi del regno inglese e non solo perché il matrimonio ha fatto notizia in tutto il mondo.

