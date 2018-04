Nasce la moneta da 40 centesimi/ Iniziativa del Pam delle Nazioni Unite

Nasce una moneta da 40 centesimi di euro. Si tratta di un'iniziative del World Food Programme delle Nazioni Unite che con una campagna social invita a donare

21 aprile 2018 Bruno Zampetti

La moneta da 40 centesimi

NASCE LA MONETA DA 40 CENTESIMI, INIZATIVA ONU

Nasce una moneta da 40 centesimi di euro. E non si tratta di una decisione della Banca centrale europea o di qualche paese membro dell’Eurozona. La moneta da 40 centesimi, infatti, è stata creata dal World Food Programme delle Nazioni Unite, nell’ambito dell’iniziativa “Share the meal”, ovvero la prima app contro la fame nel mondo. L’obiettivo dell’iniziativa è quella di sensibilizzare i cittadini dei paesi più ricchi sul problema che vivono molte popolazione del mondo, dove non c’è la possibilità di nutrirsi. 40 centesimi rappresentano la cifra necessaria a sfamare un bambino per un giorno. Dunque è stata creata questa particolare moneta per far capire che basta poco ad aiutare chi non ha da mangiare e che sostenendo il World Food Programme anche con una piccola donazione è possibile fare qualcosa di importante. In un video sul sito di “Share the meal” si vede come questa moneta sia stata mostrata a diversi turisti e abitanti di Milano. Tra loro qualcuno si è effettivamente accorto che con una cifra del genere non riuscirebbe a mangiare, ma potrebbe aiutare qualcun altro a farlo.

NASCE LA MONETA DA 40 CENTESIMI, LA CAMPAGNA SOCIAL

Lo spirito è quindi quello di far partire una campagna social, con foto accompagnate da #40cents per testimoniare che si è dato il proprio contributo a sfamare un bambino nel mondo. Share the meal in passato aveva lanciato una campagna simile, la “Camera giving”, con cui condividere le foto di alcuni piatti e cibi donando allo stesso tempo una somma da destinare al Programma alimentare mondiale. Per avere questa moneta (che a quanto si vede dal suddetto video è piuttosto grande, più di quella da 2 euro), è stato spiegato in diretta a Radio Deejay, occorre utilizzare la App e fare una donazione. Tra coloro che hanno diffuso via social la foto con la moneta speciale ci sono anche Paolo Ruffini, Antonella Clerici e Ivan Zaytsev. I fondi che sono stati raccolti negli ultimi due anni da Share the meal sono stati destinati a progetti di sostentamento in Yemen, Siria, Uganda, Nigeria, Sud Sudan, Bangladesh e altri paesi in situazioni critiche.

© Riproduzione Riservata.