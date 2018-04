Attentato Isis in Afghanistan: kamikaze a Kabul e Baghlan/ Ultime notizie, 40 morti: Daesh minaccia Elezioni

Afghanistan, doppio attentato Isis a Kabul e Baghlan in due centri elettorali dove i cittadini si registravano. Stato Islamico minaccia le elezioni del prossimo 20 ottobre, talebani negano

22 aprile 2018 Niccolò Magnani

Duplice attentato in Afghanistan (LaPresse)

La mano dell’Isis ancora una volta in Afghanistan: è un doppio attentato quello andato in scena questa mattina in due luoghi diversi e sensibili del Paese martoriato da anni di guerra civile e opposte fazioni islamiste: il primo nella capitale Kabul, davanti ad un centro elettorale per la registrazione dei cittadini ammessi al voto del prossimo 20 ottobre 2018; il secondo in un medesimo centro elettorale ma a Pol-e Khomri, capoluogo della provincia settentrionale afghana di Baghlan. Si tratta di due scuole in due quartieri sciiti delle due grandi città afghane: la mano è però unica ed è quella dello Stato Islamico che poco fa sul sito dell’agenzia Amaq (legata a Daesh) ha rivendicato il doppio attacco kamikaze. Il portavoce del ministero degli Interni, Najib Danish, ha riferito che «il kamikaze, a piedi, con indosso un giubbetto esplosivo, si è fatto saltare in aria fuori dalla scuola, situata in un distretto a maggioranza sciita», riporta l’Ansa.

SECONDO ATTENTATO A POL-E-KHUMRI CITY A BAGHLAN

A Kabul l’attentatore si è fatto esplodere in mezzo alla gente in fila per registrarsi in vista delle importanti Elezioni in Afghanistan del prossimo 20 ottobre: un avvertimento, un modo per iniziare una lunghissima “campagna elettorale” tra attentati, minacce e strategie terroristiche per provare a dirottare il voto. Ci sarebbero già 40 morti e circa 60 feriti, alcuni molto gravi, ricoverati nei due centri popolosi dell’Afghanistan: i talebani hanno negato qualsiasi responsabilità dell’attacco, infatti poi completamente rivendicato da Daesh in una “sfida” all’ultimo attacco suicida tra le due organizzazioni. «I talebani non hanno nulla a che fare con l'esplosione avvenuta oggi nella capitale», ha spiegato il portavoce dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan, Zabihullah Mujahid. Il fatto poi che la scuola dove è stato realizzato l’attentato si trovi in un’area abitata da musulmani sciiti rafforza ulteriormente l’ipotesi di una operazione dell’Isis.

