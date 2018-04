Siria, a Raqqa scoperta fossa comune con 200 corpi/ Ma i cadaveri potrebbero essere migliaia

Siria, trovata fossa comune a Raqqa, forse fino a 200 corpi: già recuperati 50 cadaveri fra civili ed estremisti. La macabra scoperta effettuata nelle scorse ore sotto un campo da calcio

22 aprile 2018 - agg. 22 aprile 2018, 10.33 Davide Giancristofaro Alberti

Scoperta fossa comune in Siria

Sotto il campo da calcio e vicino all’ospedale. Lì, a Raqqa, è stata scoperta una fossa comune da cui sono stati estratti fino ad ora 50 corpi di civili ed estremisti Isis, ma che potrebbe contenerne fino a 200. «Era l'unico posto disponibile per la sepoltura – ha riferito Abdallah al-Eriane, il funzionario che ha fatto il macabro ritrovamento - fatta in modo affrettato. I miliziani erano asserragliati nell'ospedale». Quella che è stata portata alla luce in queste ore, potrebbe però essere solo la punta dell’iceberg. Come scrive l’edizione online del quotidiano LaStampa, Raqqa (ex roccaforte dell’Isis), contava infatti fino a 400mila abitanti, che poi divennero 200mila con l’arrivo dello Stato Islamico. Di conseguenza potrebbero esserci migliaia di morti sotto le macerie fra coloro che sono spirati in battaglia, e coloro che invece sono stati uccisi dagli stessi estremisti islamici. Attualmente l’85% delle abitazioni di Raqqa è inagibile o distrutto dai bombardamenti, e solo 50mila persone hanno fatto rientro nelle proprie case. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ORRORE IN SIRIA

Orrore in Siria. Una fossa comune è stata scoperta vicino a Raqqa, quella che fino a poco tempo era di fatto il centro di comando dell’Isis nel nord del paese. Una scoperta macabra, che potrebbe contenere fino a 200 corpi. A darne notizia è il network Al Arabiya, e a segnalarlo è stato invece Abdallah al-Eriane, funzionario della stessa città. Fino ad ora sono stati recuperati 50 cadaveri, e all’interno della fossa sono stati trovati sia militari estremisti ma anche molti civili, come riferito dallo stesso funzionario. La fossa era stata scavata vicino all’ospedale in cui i militanti dello Stato Islamico si erano barricati prima della cacciata dell’ottobre del 2017, sotto un campo da calcio. In queste fosse finivano coloro che non erano graditi ai jihadisti, e che venivano ammazzati perché non rispettavano le regole assurde dello stesso Isis.

ALTRE FOSSE COMUNI SCOPERTE

La città di Raqqa era stata liberata dopo mesi di oppressione dalle forze democratiche siriane, l’esercito militare di combattenti la cui missione è appunto quella di respingere l’avanzata dell’Isis. Al loro fianco, vi erano gli Stati Uniti, e durante l’autunno dello scorso anno i miliziani dello stato islamico sono stati finalmente cacciati. A distanza di sei mesi sono quindi spuntati i resti dello scempio effettuato dall’Isis durante il periodo di dittatura. Non è la prima volta che vengono scoperte fosse comune contenenti in particolare cadaveri di civili; già in passato erano infatti venite alla luce in Siria quanto in Iraq.

