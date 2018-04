Armenia, premier Sargsyan si dimette dopo proteste/ Ultime notizie: si va verso stato di emergenza?

23 aprile 2018 Silvana Palazzo

Armenia, premier Sargsyan si dimette dopo proteste (Foto: Wikipedia)

Dopo giorni di proteste in Armenia, il premier Serzh Sargsyan ha rassegnato le dimissioni. Già presidente per 10 anni, è stato nominato primo ministro, ruolo per il quale in seguito alla riforma costituzionale diventa il detentore dei poteri esecutivi. In tutto il paese si sono scatenate proteste: decine di migliaia di persone si sono riunite in piazza della Repubblica, nel centro della capitale Yerevan, per festeggiare le dimissioni. «Nikol Pashinyan (capo di Elk, sigla di opposizione e principale sponsor delle proteste, ndr) aveva ragione ed io avevo torto: la situazione creatasi ha alcune soluzioni ma io non ne scelgo nessuna. Non è per me, io lascio l'incarico da leader e da primo ministro». Lo si legge nella nota diffusa dall'ufficio stampa di Sargsyan. «I movimenti in piazza sono contro la mia premiership: eseguo la vostra richiesta ed auguro la pace e l'armonia al nostro paese», ha aggiunto.

ARMENIA, PREMIER SARGSYAN SI DIMETTE: COSA SUCCEDE ORA

La riforma costituzionale aveva permesso a Serzh Sargsyan di mantenere il potere: l'Armenia è infatti passata dal sistema presidenziale a quello parlamentare. Al termine di due mandati presidenziali, il parlamento controllato dal suo partito ha trasferito sulla carica di capo di governo la maggior parte dei poteri. Da qui sono scaturite le proteste, durante undici giorni. Anche militari si sono uniti alla protesta dei civili: in questi giorni migliaia di manifestanti sono scesi in strada e almeno 46 sono le persone rimaste ferite. Non è ancora chiaro cosa succederà ora in Armenia e se ci saranno nuove elezioni. Intanto il ministro della Difesa armeno, Vigen Sargsyan, durante una conferenza stampa ha dichiarato che l'esercito armeno potrebbe essere coinvolto nella gestione dell'ordine pubblico nel paese. «Il mio desiderio è che non sia necessario introdurre lo stato di emergenza né ora né in futuro», ha dichiarato Sargsyan. Secondo la legislazione vigente, lo stato di emergenza in Armenia può essere introdotto con un decreto del presidente «previa consultazione con il presidente dell'Assemblea nazionale e con il primo ministro», entrando in vigore dalla promulgazione, senza quindi ulteriori procedure.

