Germania, Spd sceglie Andrea Nahles/ Chi è la prima donna alla guida del Partito socialdemocratico

Germania, Spd sceglie Andrea Nahles: è lei la nuova leader del Partito socialdemocratico. I suoi ruoli precedenti, il discorso e i suoi programmi per il Paese.

23 aprile 2018 Emanuela Longo

Andrea Nahles (LaPresse)

Rivoluzione in Germania dove ieri è stata eletta Andrea Nahles, prima presidente donna della Spd dopo 155 anni di storia. La percentuale con cui è stata scelta ha deluso in parte le aspettative, essendo più basse del previsto, ovvero pari al 66%. Secondo le previsioni degli analisti, infatti, almeno tre quarti degli oltre seicento delegati tedeschi avrebbero votato per lei. Grande la soddisfazione della Nahles che, come spiega Rai News, nel suo primo discorso da leader del partito socialdemocratico ha commentato a caldo: "Sono entrata nell'Spd 30 anni fa. Sono stata la prima della mia famiglia, cattolica, figlia di lavoratori, di provincia". Presentandosi ai delegati ha quindi aggiunto: "Molte donne conoscono questo soffitto di cristallo con il quale si scontrano. Oggi, a questo Congresso, si infrange il tetto di cristallo nell'Spd e resterà aperto". Il riferimento è stato alle difficoltà per il gentil sesso di ricoprire importanti cariche di potere. L'impegno dimostrato dal nuovo presidente della Spd, la prima donna alla guida dopo oltre un secolo e mezzo, è tanto e sin dalla sua elezione ha voluto ricordare come "si può rinnovare un partito anche dal governo e lo dimostrerò a partire da domani".

I PROGRAMMI DI ANDREA NAHLES

Andrea Nahles, oggi alla guida del Partito socialdemocratico in Germania, è ex ministro del Lavoro del precedente esecutivo di Grande coalizione. Madre single, ha 47 anni. Nonostante la partecipazione al governo Merkel, la neopresidente ha tenuto un appassionato discorso in cui ha promesso un totale "rinnovamento" della Spd. A non essere del tutto certa delle promesse fatte è stata invece la sua rivale, Simone Lange, che ha messo il dubbio "che si possa rinnovare il partito essendo presidente e allo stesso tempo capogruppo" della Spd, quindi "alla ricerca quotidiana di compromessi" con i rivali della Cdu/Csu. Sono numerosi i programmi in agenda già segnalati dalla Nahles, tra cui la sfida della rivoluzione digitale, al fine di creare "una società più digitalizzata", cercando al tempo stesso di superare il problema "delle aziende che portano i soldi nei paradisi fiscali". In riferimento all'Europa, ha spiegato di voler applicare i punti del Contratto di coalizione.

