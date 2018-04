Macron da Trump/ Relazioni Francia-Usa: dalla guerra sui dazi alla minaccia nucleare

Macron da Trump, visita del presidente della Francia al capo di stato Usa: l'asse comune sulla guerra sui dazi, sulla minaccia nucleare e sul dossier Siria

Macron e Trump (LaPresse)

Macron da Trump, tre giorni americana per il presidente francese: si tratta della prima visita di Stato del mandato del tycoon e l’accoglienza è stata quella delle grandi occasioni. Emmanuel Macron, accompagnato dalla moglie Brigitte, è stato accolto alla base aere di Andrews con tappeto rosso, saluto militare e inno francese come sottolineato dall’Huffington Post: un summit durante il quale dovrà confermare la sua intesa con il presidente Usa, difendendo allo stesso tempo le sue posizioni sulle numerose questioni in ballo. Un asse strano ma che funziona: agli estremi opposti, i due leader di Francia e Usa dovranno trovare un accordo su numerosi dossier, forti dell’intesa in politica estera giunta dopo l’operazione comune in Siria. Una cooperazione che fa intendere che è possibile ristabilire la partnership storicamente forte tra Stati Uniti e Francia, come sottolineato da Il Giornale.

MACRON DA TRUMP

E sono numerose le questioni da affrontare per Emmanuel Macron e Donald Trump. Il presidente francese tenterà di mediare su Iran, dazi e clima, mentre il tycoon americano proverà a chiedere un impegno maggiore sul fronte militare con la Nato, oltre a mantenere alta la pressione con la Russia e l’impegno comune nella lotta al terrorismo. Donald Trump ha minacciato di uscite dall’accordo per il nucleare iraniano se non verrà rinforzato entro il 12 maggio 2018, Macron ha ribadito nel corso di una intervista a Fox News la sua posizione: “Voglio contenere l’influenza regionale, chiedo a Trump di non abbandonare l’intesa: non ci sono opzioni migliori”. Una settimana cruciale per la diplomazia mondiale: venerdì 27 aprile 2018 è attesa a Washington la cancelliera tedesca Angela Merkel, che ribadirà la linea Macron, un accordo imperfetto è meglio di nessun accordo. E attenzione anche al dossier Siria: Macron si aspetta rassicurazioni da Trump sulla permanenza americana sino alla sconfitta dell’Isis.

© Riproduzione Riservata.