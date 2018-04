Messico, uccisi e sciolti nell’acido tre studenti scomparsi/ Torturati, interrogati e ammazzati per vendetta

Messico, uccisi e sciolti nell’acido tre studenti scomparsi: torturati, interrogati e poi ammazzati per vendetta. Tre ragazzi fra i 20 e i 25 anni sono stati uccisi e sciolti in dei barili

Tre studenti messicani torturati e uccisi - Youtube

Una storia agghiacciante ci giunge dal Messico. Tre studenti universitari, scomparsi negli scorsi giorni, sono stati ritrovati cadaveri. Come sottolineato da Il Fatto Quotidiano, i tre sarebbero stati rapiti, quindi torturati, interrogati e poi ammazzati. Daniel Diaz e Marco Avalos, entrambi 20enni, e Salomon Aceves Gastelum, di anni 25, studenti di cinema dell’Audiovisual Media University, erano scomparsi dalla città di Guadalajara lo scorso 19 marzo, nello stato messicano di Jalisco. Arrestati due sospettati, mentre altri sei sono stati ricercati, e dovrebbero tutti far parte della Jalisco New Generation, una delle più importanti organizzazioni di narcotraffico della zona, la stessa tra l’altro dove il 31 gennaio scomparvero tre italiani.

SCIOLTI IN DEI BARILI

Raul Sanchez, il procuratore generale dello stato di Jalisco, ha ammesso che i tre ragazzi uccisi non avevano alcun legame con il mondo della droga, ma parte che un parente delle tre vittime, sia stato coinvolto in un cartello rivale dei Jalisco, e i tre ragazzi sarebbero quindi stati uccisi solo per vendetta. Pare che i tre, dopo essere stati rapiti, siano stati interrogati sotto tortura, e poi ammazzati sciogliendoli nell’acido. Durante il loro rapimento, il trio stava riprendendo la casa di una loro zia, collegata appunto ad un’organizzazione rivale. Appostati vi erano però i malviventi della New Generation, che hanno deciso di rapirli. I giovani sono stati quindi portati in un’abitazione di Guadalajara e dopo la loro uccisione sono stati immessi in dei barili di acido solforico, di modo che si potessero perdere tutte le tracce.

© Riproduzione Riservata.