Palma di Maiorca vieta l’affitto di case ai turisti/ Basta con il turismo spazzatura! Gli isolani si ribellano

Palma di Maiorca vieta l’affitto della case ai turisti, basta con il turismo spazzatura: la ribellione dell’isola spagnola. La decisione per evitare il caos creato dal turismo di massa

Quelli che vorranno passare la prossima estate a Palma di Maiorca, dovranno accontentarsi di un hotel o di un bed & breakfast. La nota isola spagnola ha infatti istituto il divieto di affittare le case private ai turisti. A partire dal prossimo luglio, tutti coloro che avranno un appartamento presso Palma, capoluogo dell’isola di Maiorca, non potranno più metterlo in affitto, a meno che questo non si trovi in aree protette, come ad esempio vicino all’aeroporto o in zone industriali. Due le motivazioni che hanno spinto il comune di Palma di Maiorca a questa drastica decisione. Prima di tutto, negli ultimi anni sono aumentati i contratti abusivi, senza vera e propria licenza di affitto. Secondariamente, le continue proteste dei residenti, che si sono ribellati contro il caos e la maleducazione dei turisti.

UNA DECISIONE CHE FARA’ TENDENZA

Sull’isola vi sono delle vere e proprie orde di stranieri, che creano delle zone franche, come ad esempio la nota località di Magaluf, una specie di Rimini all’ennesima potenza. Come svelato da un’inchiesta effettuata da El Pais, erano solamente 645 gli affitti regolari, rispetto agli 11 mila che invece non godevano della licenza necessaria. Un numero che è cresciuto molto negli ultimi due anni, fra il 2015 e il 2017, oltre il 50%. Secondo Antoni Noguera, sindaco di Palma, tale misura deve essere presa come modello da parte delle altre città che soffrono a causa del turismo di massa. Noto quanto accaduto la scorsa estate, quando dopo l’ennesima rissa fra tedeschi ubriachi in spiaggia, lo stesso primo cittadino di Palma aveva invitato la Germania a “tenersi a casa i turisti spazzatura”.

